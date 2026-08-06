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Bogotá tiene uno de los 10 mejores colegios del mundo: así puede votar por el colegio colombiano

La institución compite en la categoría Supporting Healthy Lives gracias a su modelo de bienestar socioemocional y ahora busca el apoyo del público para ganar el premio por votación.

  • El Colegio Las Margaritas IED, de Bogotá, fue nominado entre los 10 mejores colegios del mundo por su modelo de bienestar socioemocional y participa por un premio que será definido mediante votación pública.FOTO: Alcaldía de Bogotá.
    El Colegio Las Margaritas IED, de Bogotá, fue nominado entre los 10 mejores colegios del mundo por su modelo de bienestar socioemocional y participa por un premio que será definido mediante votación pública.FOTO: Alcaldía de Bogotá.
Andrea Lara
Andrea Lara
06 de agosto de 2026
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La educación pública colombiana volvió a recibir un reconocimiento internacional. El colegio Las Margaritas IED, ubicado en Bogotá y operado por Alianza Educativa, fue seleccionado como uno de los 10 mejores colegios del mundo en los World’s Best School Prizes 2026, considerados entre los galardones más importantes para instituciones educativas a nivel global.

La nominación corresponde a la categoría Supporting Healthy Lives (Fomentando Vidas Saludables), que reconoce a los colegios que promueven el bienestar físico, emocional y mental de sus estudiantes mediante estrategias innovadoras.

El reconocimiento se basa en un modelo educativo que prioriza el bienestar socioemocional, el cuidado de los estudiantes y la resolución pacífica de conflictos. Según la información entregada por la institución, esta estrategia ha permitido reducir en un 85% las situaciones críticas de convivencia escolar, fortalecer el sentido de pertenencia de los alumnos y convertir al colegio en un referente de innovación educativa.

Para Diana Basto Castro, directora general de Alianza Educativa, la nominación representa un reconocimiento a una apuesta que pone el bienestar de los estudiantes en el centro del proceso de aprendizaje.

Este reconocimiento demuestra que la educación pública colombiana puede ser referente mundial. En Alianza Educativa creemos que no existe la excelencia académica sin bienestar socioemocional y hoy el mundo está validando esa apuesta”, afirmó.

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La distinción también fue destacada por la Secretaría de Educación de Bogotá, que señaló que la experiencia del Colegio Las Margaritas IED demuestra que es posible fortalecer la convivencia escolar mediante el desarrollo de habilidades socioemocionales que contribuyen a mejorar la salud mental de los estudiantes.

Además de ser finalista en su categoría, el colegio también aspira al Community Choice Award, un reconocimiento que será definido mediante una votación pública internacional.

¿Cómo votar por el Colegio Las Margaritas IED?

Las personas que deseen apoyar a la institución colombiana pueden participar siguiendo estos pasos:

- Ingresar a la plataforma oficial de votación de los World’s Best School Prizes.

- Buscar la categoría Supporting Healthy Lives (Fomentando Vidas Saludables).

- Seleccionar Colegio Las Margaritas IED.Registrar el voto.

- En caso de no tener una cuenta, será necesario crear un registro para que el voto sea válido.

La institución invitó a los colombianos a participar en la votación para respaldar este reconocimiento, que pone en el escenario internacional a la educación pública de Bogotá y del país.

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué el Colegio Las Margaritas IED fue elegido entre los mejores del mundo?
Fue seleccionado como finalista de los World’s Best School Prizes 2026 en la categoría Supporting Healthy Lives, gracias a su modelo de bienestar socioemocional, resolución pacífica de conflictos y fortalecimiento de la convivencia escolar.
¿Qué son los World’s Best School Prizes?
Son premios internacionales que reconocen a los colegios más destacados del mundo por su impacto en áreas como innovación, liderazgo, acción ambiental, colaboración comunitaria y bienestar de los estudiantes.
¿Cómo votar por el Colegio Las Margaritas IED?
Debe ingresar al sitio oficial de votación de los World’s Best School Prizes, buscar la categoría Supporting Healthy Lives, seleccionar al Colegio Las Margaritas IED y registrar su voto. Si no tiene una cuenta, deberá crear una para que el voto sea válido.

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