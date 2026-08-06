Bebé de María Camila Potosí habría nacido con vida tras una “cesárea artesanal”; se revelan nuevos detalles del macabro caso

Todavía genera dolor recordar el asesinato de María Camila Potosí, una joven de 22 años que estaba en su octavo mes de embarazo y desapareció el 16 de julio, luego de salir de su casa para asistir a una cita de control prenatal en Cali, Valle del Cauca.

La joven se había subido a una motocicleta que era conducida por una mujer, identificada con el alias de Julieth, quien posteriormente fue capturada junto con cuatro personas para dar inicio al proceso de imputación de cargos.

En contexto: Medicina Legal confirmó que restos hallados en Cali sí son de la bebé de María Camila Potosí

Cuatro días después, hallaron el cuerpo de María Camila sin la bebé en su vientre en el corregimiento de La Buitrera, a orillas del río Meléndez. La niña, a quien iban a llamar Alahia, fue encontrada sin vida en una zona boscosa de la ciudad.

La Fiscalía General de la Nación estableció que la joven habría sido llevada con engaños hasta un sector conocido como Altos de Polvorines, en la zona rural de Cali.