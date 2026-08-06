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Bebé de María Camila Potosí habría nacido con vida tras una “cesárea artesanal”; se revelan nuevos detalles del macabro caso

La Fiscalía reconstruyó el crimen de la joven de 22 años, quien habría sido engañada por una mujer cuando asistía a una cita de control prenatal.

  • Revelan nuevos detalles del crimen de María Camila Potosí en Cali, Valle del Cauca. FOTO: Tomada de las redes sociales
    Revelan nuevos detalles del crimen de María Camila Potosí en Cali, Valle del Cauca. FOTO: Tomada de las redes sociales
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

06 de agosto de 2026
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Todavía genera dolor recordar el asesinato de María Camila Potosí, una joven de 22 años que estaba en su octavo mes de embarazo y desapareció el 16 de julio, luego de salir de su casa para asistir a una cita de control prenatal en Cali, Valle del Cauca.

La joven se había subido a una motocicleta que era conducida por una mujer, identificada con el alias de Julieth, quien posteriormente fue capturada junto con cuatro personas para dar inicio al proceso de imputación de cargos.

En contexto: Medicina Legal confirmó que restos hallados en Cali sí son de la bebé de María Camila Potosí

Cuatro días después, hallaron el cuerpo de María Camila sin la bebé en su vientre en el corregimiento de La Buitrera, a orillas del río Meléndez. La niña, a quien iban a llamar Alahia, fue encontrada sin vida en una zona boscosa de la ciudad.

La Fiscalía General de la Nación estableció que la joven habría sido llevada con engaños hasta un sector conocido como Altos de Polvorines, en la zona rural de Cali.

Allí habría permanecido retenida hasta que se produjo el nacimiento de la bebé mediante una “cesárea artesanal”, procedimiento que habría sido realizado por un paramédico —uno de los detenidos— mientras le causaban la muerte a la madre.

“(...) Lo que hizo nugatorios los esfuerzos de la víctima por defenderse o pedir auxilio, lo que aseguró el resultado. Es decir, la instrumentalización del cuerpo de María Camila como un fin. ¿Cuál fue? Extraer violentamente de ella, mediante cesárea artesanal, a su hija nacida viva, Alaia Moncayo Potosí, y de manera concomitante causarle la muerte”, explicó el fiscal durante una audiencia.

Lea también: Estos son los detalles, hasta ahora ocultos, detrás del crimen de María Camila Potosí en Cali

De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, los agresores pretendían apoderarse de la bebé de María Camila debido a que Yulieth habría simulado un embarazo durante varios meses. Al parecer, el crimen fue planeado semanas antes y presuntamente liderado por Yulieth, quien habría contactado a la víctima mediante engaños.

Desaparecida el 16 de julio tras abordar una motocicleta, la joven de 21 años fue brutalmente asesinada y despojada de la bebé que esperaba. FOTO: Tomada de redes sociales y captura de video
Desaparecida el 16 de julio tras abordar una motocicleta, la joven de 21 años fue brutalmente asesinada y despojada de la bebé que esperaba. FOTO: Tomada de redes sociales y captura de video

Entre las indagaciones se presume que María Camila sufrió varias heridas en su cuerpo ocasionadas con arma blanca. El caso fue expuesto por las autoridades durante la audiencia, mientras los implicados mostraban desinterés y se reían frente al juez.

Cinco personas fueron capturadas y les imputaron los delitos de feminicidio agravado, por la condición de mujer gestante de la víctima y la sevicia empleada; secuestro simple agravado, por la retención violenta de María Camila mediante engaños.

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También figuran los delitos de desaparición forzada, relacionada con el ocultamiento de la recién nacida, y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, debido a la “limpieza realizada en el inmueble de los hechos y el vehículo para borrar rastros de sangre”. Ninguno de los procesados aceptó los cargos.

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Preguntas y respuestas

¿Quién era María Camila Potosí y qué se sabe de su desaparición en Cali?
María Camila Potosí era una joven de 22 años que estaba en su octavo mes de embarazo y desapareció el 16 de julio de 2025 en Cali, Valle del Cauca, después de salir de su vivienda para asistir a una cita de control prenatal. Según la investigación de la Fiscalía, habría sido engañada y llevada hasta un sector rural de la ciudad, donde posteriormente ocurrió el crimen.
¿Dónde encontraron el cuerpo de María Camila Potosí y qué ocurrió con su bebé?
El cuerpo de María Camila Potosí fue encontrado cuatro días después de su desaparición en el corregimiento de La Buitrera, a orillas del río Meléndez, en Cali. La Fiscalía indicó que su bebé, a quien sus familiares llamarían Alaia, fue hallada sin vida en una zona boscosa de la ciudad.
¿Qué es una cesárea artesanal y por qué la Fiscalía mencionó este procedimiento en el caso de María Camila?
La Fiscalía señaló que una cesárea artesanal habría sido el procedimiento utilizado para extraer a la bebé del vientre de María Camila Potosí. Según la investigación presentada durante la audiencia, el procedimiento habría sido realizado por uno de los detenidos, identificado como paramédico, mientras presuntamente se causaba la muerte de la joven.

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