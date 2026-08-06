Intereses de la deuda llegarían a $84,8 billones: casi lo mismo que toda la inversión del PGN

El costo de la deuda pública amenaza con convertirse en uno de los mayores desafíos para las finanzas del Estado colombiano. Un análisis del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana concluye que, si se cumplen las proyecciones del propio Ministerio de Hacienda, el país terminaría pagando casi lo mismo en intereses que todo lo destinado a inversión pública.
La advertencia parte de una cifra que resume la magnitud del problema: el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) de 2026 proyecta que entre 2032 y 2034 el pago de intereses de la deuda llegará al 4,2% del Producto Interno Bruto (PIB), equivalente a cerca de $84,8 billones.
Ese monto supera incluso el presupuesto de varias carteras y resulta prácticamente igual al presupuesto de inversión del Presupuesto General de la Nación para 2026, que asciende a $84,4 billones.
“Pagaríamos casi lo mismo en intereses que el total de inversión del Presupuesto General de la Nación de 2026”, resume el Observatorio Fiscal en su análisis.
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