Murió la bebé hipopótamo rescatada en el Magdalena Medio

La historia de la bebé hipopótamo rescatada en días pasados por pescadores en el Magdalena Medio no tuvo un final feliz. Este miércoles, la autoridad ambiental, Cornare, que se hizo cargo del animal, confirmó su muerte.
Y es que, según informaron expertos que trataban a la bebé, los cuidados no fueron suficientes por su grave estado de salud y, desde este martes, veían que no tenía muchas posibilidades de sobrevivir. Esto sumado a la extracción de su hábitat y el contacto directo con seres humanos sin conocimiento de medicina veterinaria.