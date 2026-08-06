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Policía anunció que ya prepara órdenes de captura contra los sicarios de empresario aguacatero en mall de Envigado

Con base en las evidencias encontradas en el vehículo abandonado, se pudo establecer plenamente quiénes le dispararon a este empresario. Se investiga si serían de una banda de Bello.

  • Las evidencias encontradas en este carro, el cual fue abandonado a un kilómetro del crimen, permitieron la plena identificación de los presuntos responsables del crimen del empresario Julián Escobar Jiménez (detalle), de 38 años. FOTO: GUILLERMO LEÓN OSPINA MUÑOZ
    Las evidencias encontradas en este carro, el cual fue abandonado a un kilómetro del crimen, permitieron la plena identificación de los presuntos responsables del crimen del empresario Julián Escobar Jiménez (detalle), de 38 años. FOTO: GUILLERMO LEÓN OSPINA MUÑOZ
  • En esta camioneta se movilizaba el empresario aguacatero, a quien asesinaron dos hombres que se bajaron de un carro particular, cubriendo sus cabezas con cascos de motocicleta. FOTO: CORTESÍA
    En esta camioneta se movilizaba el empresario aguacatero, a quien asesinaron dos hombres que se bajaron de un carro particular, cubriendo sus cabezas con cascos de motocicleta. FOTO: CORTESÍA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

06 de agosto de 2026
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Los homicidas del empresario aguacatero en el mall Viva Las Palmas, en Envigado, ya están plenamente identificados. Así lo confirmó el comandante de la Policía Metropolitana, general Henry Yesid Bello, luego de que el carro abandonado a un kilómetro del crimen diera las evidencias clave en este proceso.

“Le adelantamos una exploración clofoscópica al vehículo. Estamos en el análisis de esas huellas dactilares y con base en eso vamos a solicitar las órdenes de captura para esos sicarios que acabaron con la vida del comerciante”, indicó el general Bello.

El crimen del empresario Julián Escobar Jiménez, de 38 años, ocurrió sobre las 8:25 de la mañana del pasado lunes en este mall ubicado en el kilómetro 17 de la vía Las Palmas, en el Alto de las Palmas, en Envigado, luego de que se bajara de su camioneta.

Entérese: Primicia: Él era el exportador de aguacates asesinado afuera de una camioneta blindada en un mall de Envigado

Tras cuatro minutos, en el momento que se acercó al vehículo y abrió la puerta, dos hombres que se bajaron de un Renault Logan, con sus cabezas cubiertas con un casco, le dispararon en 24 oportunidades, acabando con su vida en el sitio.

En esta camioneta se movilizaba el empresario aguacatero, a quien asesinaron dos hombres que se bajaron de un carro particular, cubriendo sus cabezas con cascos de motocicleta. FOTO: CORTESÍA
En esta camioneta se movilizaba el empresario aguacatero, a quien asesinaron dos hombres que se bajaron de un carro particular, cubriendo sus cabezas con cascos de motocicleta. FOTO: CORTESÍA

Posteriormente los criminales avanzaron un kilómetro en el vehículo y lo abandonaron encendido en la glorieta de Sancho Paisa, para luego abordar un bus que cubría la ruta Medellín-La Ceja y tras 16,5 kilómetros de recorrido, ambos se bajaron en la vereda Carrizales, municipio de El Retiro.

El general Bello aseguró que, con base en los análisis de las cámaras de seguridad, también se pudo identificar una motocicleta que estaría preparada para ayudar en la escapatoria de uno de los delincuentes, pero que no pudo ser utilizada por la forma como ocurrió el asesinato.

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Entre las evidencias, las autoridades analizan el recorrido de este carro particular, que tenía placas falsificadas y el cual salió desde Bello a las 5:00 de la mañana, antes de que tomara la vía Las Palmas para llegar a este mall comercial, donde incluso intimidaron al vigilante que se les acercó al verle las actitudes sospechosas.

Hipótesis del homicidio

En cuanto a los móviles del crimen, el general Bello indicó que hasta el momento se manejan varias hipótesis, tanto de índole personal como algunas que estarían vinculadas con otros negocios que manejaría, más allá de la empresa de aguacates, aunque ninguna de ellas ha sido confirmada plenamente.

Escobar Jiménez fundó la exportadora de aguacates Coltrópicos, la cual tiene su sede principal en la autopista Medellín-Bogotá, en Guarne. Desde 2022 hizo más de 300 envíos de contenedores con aguacate hass a Estados Unidos y Europa y estaba negociando para llegar al mercado asiático.

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Preguntas frecuentes

1. ¿Cómo identificaron las autoridades a los presuntos sicarios que asesinaron al empresario Julián Escobar Jiménez?
La Policía Metropolitana informó que los presuntos responsables ya fueron plenamente identificados gracias a las evidencias encontradas en el vehículo que abandonaron tras el crimen. Entre las pruebas más importantes están las huellas dactilares recolectadas durante la inspección técnica del automóvil, las cuales están siendo analizadas para solicitar las órdenes de captura.
2. ¿Qué pruebas tienen las autoridades contra los presuntos responsables del crimen en Viva Las Palmas?
Además del análisis de las huellas dactilares halladas en el Renault Logan abandonado, los investigadores revisan grabaciones de cámaras de seguridad que permitieron reconstruir la ruta de escape de los atacantes. También identificaron una motocicleta que, al parecer, iba a ser utilizada como apoyo para la huida, aunque finalmente no fue usada.
3. ¿Cómo ocurrió el asesinato del empresario Julián Escobar en Viva Las Palmas?
Según la investigación, Julián Escobar llegó al mall Viva Las Palmas, estacionó su camioneta y, pocos minutos después, cuando regresó para abordarla, dos hombres descendieron de un Renault Logan con placas falsas y le dispararon en 24 ocasiones. Tras el ataque, huyeron en ese vehículo, lo abandonaron cerca de la glorieta de Sancho Paisa y continuaron la fuga en un bus intermunicipal hasta una zona rural de El Retiro.

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