Policía anunció que ya prepara órdenes de captura contra los sicarios de empresario aguacatero en mall de Envigado

Los homicidas del empresario aguacatero en el mall Viva Las Palmas, en Envigado, ya están plenamente identificados. Así lo confirmó el comandante de la Policía Metropolitana, general Henry Yesid Bello, luego de que el carro abandonado a un kilómetro del crimen diera las evidencias clave en este proceso. “Le adelantamos una exploración clofoscópica al vehículo. Estamos en el análisis de esas huellas dactilares y con base en eso vamos a solicitar las órdenes de captura para esos sicarios que acabaron con la vida del comerciante”, indicó el general Bello.

El crimen del empresario Julián Escobar Jiménez, de 38 años, ocurrió sobre las 8:25 de la mañana del pasado lunes en este mall ubicado en el kilómetro 17 de la vía Las Palmas, en el Alto de las Palmas, en Envigado, luego de que se bajara de su camioneta. Entérese: Primicia: Él era el exportador de aguacates asesinado afuera de una camioneta blindada en un mall de Envigado Tras cuatro minutos, en el momento que se acercó al vehículo y abrió la puerta, dos hombres que se bajaron de un Renault Logan, con sus cabezas cubiertas con un casco, le dispararon en 24 oportunidades, acabando con su vida en el sitio.

En esta camioneta se movilizaba el empresario aguacatero, a quien asesinaron dos hombres que se bajaron de un carro particular, cubriendo sus cabezas con cascos de motocicleta. FOTO: CORTESÍA

Posteriormente los criminales avanzaron un kilómetro en el vehículo y lo abandonaron encendido en la glorieta de Sancho Paisa, para luego abordar un bus que cubría la ruta Medellín-La Ceja y tras 16,5 kilómetros de recorrido, ambos se bajaron en la vereda Carrizales, municipio de El Retiro. El general Bello aseguró que, con base en los análisis de las cámaras de seguridad, también se pudo identificar una motocicleta que estaría preparada para ayudar en la escapatoria de uno de los delincuentes, pero que no pudo ser utilizada por la forma como ocurrió el asesinato. Le puede interesar: Asesinaron a hombre que se bajó de una camioneta blindada en un mall comercial, en Envigado: lo habrían citado Entre las evidencias, las autoridades analizan el recorrido de este carro particular, que tenía placas falsificadas y el cual salió desde Bello a las 5:00 de la mañana, antes de que tomara la vía Las Palmas para llegar a este mall comercial, donde incluso intimidaron al vigilante que se les acercó al verle las actitudes sospechosas.

Hipótesis del homicidio

En cuanto a los móviles del crimen, el general Bello indicó que hasta el momento se manejan varias hipótesis, tanto de índole personal como algunas que estarían vinculadas con otros negocios que manejaría, más allá de la empresa de aguacates, aunque ninguna de ellas ha sido confirmada plenamente. Escobar Jiménez fundó la exportadora de aguacates Coltrópicos, la cual tiene su sede principal en la autopista Medellín-Bogotá, en Guarne. Desde 2022 hizo más de 300 envíos de contenedores con aguacate hass a Estados Unidos y Europa y estaba negociando para llegar al mercado asiático. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Siga leyendo: Bloques de seguridad urbana, la estrategia del nuevo gobierno para frenar conflicto interno en las ciudades: ¿cómo funcionará?

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