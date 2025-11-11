Video | Hombres armados se metieron a una iglesia y, en plena misa, querían robar a joven en Bogotá: iban a quitarle una gorra

Hasta una iglesia en la localidad de Kennedy, surroccidente de Bogotá, llegaron un grupo de presuntos ladrones buscando a su víctima. La situación fue tal que hasta el sacerdote, en plena eucaristía, quedó en medio del intento de hurto. Lea aquí: Por un sueño hallaron los cuerpos de un padre y su hija en el Urabá antioqueño: llevaban 26 años desaparecidos Los hechos ocurrieron este lunes en la Parroquia Santo Tomás Moro del barrio Timiza, cuando, en medio del acto litúrgico, un joven desesperado ingresó a la iglesia por el temor de ser agredido por un grupo de hombres que lo perseguían con grandes cuchillos.

De acuerdo con testimonios de los feligreses que se encontraban celebrando la eucaristía, el joven que era perseguido entró a la iglesia y utilizó al párroco que celebraba la misa como escudo para no ser atacado por sus presuntos agresores, que llegaron hasta el altar amenazándolo con las armas blancas.

El pánico reinó en el templo. Se escucharon gritos y oraciones y se vieron manos levantas hasta que las autoridades llegaron al lugar y custodiaron al joven que era perseguido. Ante esa acción, los presuntos ladrones dejaron los cuchillos tirados y alcanzaron a huir, pero fueron detenidos rápidamente.

La Policía informó que cinco menores de edad fueron aprehendidos y un mayor de 18 años fue capturado por estos hechos. “Se percata y se hace la verificación. Se encuentra a estos jóvenes con armas cortopunzantes e inmediatamente son dejados a disposición del grupo de infancia y adolescencia a cinco menores de edad. Uno de ellos mayor de edad es trasladado al centro de traslado por protección”, indicó la Policía de la localidad. De acuerdo con las autoridades, la persecución se habría dado por el presunto robo de una gorra.

“Nuestras zonas de atención son alertadas por la central de radio en la que se observa unos jóvenes que ingresan a la capilla donde presuntamente iban a hurtar una gorra a otro joven”, agregaron. Los hechos no dejaron heridos, pero sí un temor latente entre la comunidad de la parroquia, pues no es la primera vez que irrumpen en la iglesia para cometer hurtos o actos violentos.



