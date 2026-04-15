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Colombia restringe el uso de las baterías portátiles en vuelos: esto es lo que cambia

Las aerolíneas y centros aeroportuarios deberán cumplir con una serie de medidas establecidas por la Aeronáutica Civil para garantizar la seguridad operacional y de los pasajeros.

  • En Colombia se limita el uso y recarga de baterías portátiles durante un vuelo. FOTO: Freepik - Colprensa
    En Colombia se limita el uso y recarga de baterías portátiles durante un vuelo. FOTO: Freepik - Colprensa
El Colombiano
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hace 4 horas
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La Aeronáutica Civil estableció una serie de medidas para todas las aerolíneas y centros aeroportuarios de Colombia. Estas se adoptan con el fin de proteger la seguridad operacional de pasajeros y la tripulación.

La autoridad aérea reveló, a través de un comunicado, que está totalmente prohibido el uso y recarga de baterías portátiles de ion-litio y bancos de energía (power banks) durante los vuelos, además de limitar a dos unidades por pasajero.

Los bancos de energía se pueden transportar solamente en el equipaje de mano (sin usarlo ni recargarlo), pero no en la bodega o equipaje facturado. También está prohibido emplearlos para suministrar energía a otros elementos electrónicos a bordo de la aeronave.

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La razón de esta medida obedece a que este tipo de dispositivos puede sobrecalentarse debido a golpes o defectos de fábrica y provocar incendios en la bodega, donde es más difícil detectar una emergencia y actuar con rapidez.

Cada unidad (máximo dos) debe estar protegida de forma individual para prevenir cortocircuitos o activaciones accidentales, según indicó la Aerocivil, que añadió que esta norma tiene como finalidad el cumplimiento del Manual de Pruebas y Criterios de las Naciones Unidas.

Capacidad y autorizaciones

En el documento de la autoridad aérea también se lee que la capacidad de las baterías transportadas puede ser de hasta 100 Wh, siempre y cuando se cumplan las condiciones antes mencionadas.

Ahora bien, si la batería tiene entre 100 Wh y 160 Wh, el pasajero deberá contar con la aprobación previa de la aerolínea para poder transportarla a su lugar de destino.

Colombia restringe el uso de las baterías portátiles en vuelos: esto es lo que cambia

“La autoridad aeronáutica recomienda a las aerolíneas y a los gestores aeroportuarios actualizar de manera individual e inmediata sus procedimientos operativos, manuales y programas de instrucción, con el fin de garantizar la correcta aplicación de todas las directrices y velar por la seguridad de los usuarios del sector. Esta actualización normativa busca fortalecer la seguridad operacional y armonizar las operaciones aéreas del país con los estándares internacionales”, concluye el comunicado.

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