Urgente: Avión de Satena desapareció del radar con 15 personas en Norte de Santander; un congresista y un candidato viajaban en la aeronave

Un avión de la aerolínea Satena desapareció de los radares este 28 de enero mientras volaba con 15 personas a bordo (13 pasajeros y 2 tripulantes) desde Cúcuta con destino a Ocaña, Norte de Santander. De acuerdo con información preliminar, la aeronave despegó sobre las 11:42 a.m. y debía aterrizar a las 12:05 del mediodía y se perdió entre los municipios de La Playa de Belén y Hacarí. Según la aerolínea Satena, el avión reportó su último contacto con el control de tráfico aéreo a las 11:54 a. m. de este miércoles.

“Desde Satena se han activado todos los recursos disponibles, en articulación con el Centro de Comando y Control de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Dirección Técnica y de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil, para adelantar las labores de ubicación de la aeronave”, informó la aerolínea Satena. “Así mismo, se ha dispuesto la línea telefónica (601) 919 3333, a través de la cual los familiares de las personas que se encontraban a bordo podrán recibir información oficial. Cualquier información adicional será comunicada oportunamente por la aerolínea a través de sus canales oficiales”, agregaron.

Se conoció que el avión es un Beech 1900D, que operaba para Satena; sin embargo, según fuentes expertas, estaba bajo el modelo de wet lease con la empresa Searca. Es decir, Searca presta (alquila) la aeronave con tripulación para la prestación de los servicios de Satena.

Congresista y candidato en el vuelo

Según informaron fuentes del Partido de La U, al parecer en el avión viajaban el congresista Diógenes Quintero y el candidato Carlos Salcedo. El diario La Opinión de Cúcuta informa que al parecer en el avión, que desapareció entre La Playa de Belén y Hacarí, iban el representante a la Cámara y candidato Diógenes Quintero, y el también aspirante a una curul de paz, Carlos Salcedo.

Ministerio de Transporte

María Fernanda Rojas, ministra de Transporte, informó a través de su cuenta en X que la Aeronáutica Civil ya se encuentra recopilando toda la información necesaria para esclarecer este suceso relacionado con la aeronave de matrículas HK-4709. “La Dirección de Investigación de Accidentes de la @AerocivilCol informa que se encuentra recopilando información respecto a la pérdida de comunicación de la aeronave HK-4709, que cubría la ruta Cúcuta–Ocaña, con 13 pasajeros y 3 tripulantes a bordo. Se activaron los protocolos correspondientes y ya se inició el PMU. A través de los canales oficiales de @AerocivilCol y @MinTransporteCo se estará informando sobre los avances. Se apoya a las autoridades aeronáuticas en el desarrollo de los protocolos establecidos para este tipo de situaciones”, escribió la ministra en su cuenta de X.

Un helicóptero de la Fuerza Aérea ya se encuentra sobre el trayecto que debía seguir el avión de Satena para confirmar su ubicación, según reporta la plataforma Flightradar.

Los vuelos programados para hoy, 28 de enero, del avión de Satena con matrícula HK-4709.

El avión de Satena, con matrícula HK-4709, ya había realizado varios vuelos este miércoles antes de desaparecer en la ruta Cúcuta–Ocaña, en Norte de Santander.