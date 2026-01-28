Urgente: Avión de Satena desapareció del radar con 15 personas en Norte de Santander; un congresista y un candidato viajaban en la aeronave

Un avión de la aerolínea Satena desapareció de los radares este 28 de enero mientras volaba con 15 personas a bordo (13 pasajeros y 2 tripulantes) desde Cúcuta con destino a Ocaña, Norte de Santander.
De acuerdo con información preliminar, la aeronave despegó sobre las 11:42 a.m. y debía aterrizar a las 12:05 del mediodía y se perdió entre los municipios de La Playa de Belén y Hacarí. Según la aerolínea Satena, el avión reportó su último contacto con el control de tráfico aéreo a las 11:54 a. m. de este miércoles.