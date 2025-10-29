Aumento del 3% en cultivos de coca enfrentó a Petro con congresista de Estados Unidos: lo llamó “ladrón, marxista y terrorista”

Un incremento del 3% en los cultivos de coca entre 2023 y 2024, será la principal conclusión del monitoreo anual de la ONU, según el presidente Gustavo Petro, quien se adelantó a la presentación del informe oficial para tratar de minimizar su impacto; sin embargo, la situación no pasó inadvertida en Estados Unidos, desde donde lo fustigaron por ese resultado.
En un trino publicado en su cuenta de X, el mandatario indicó que “solo aumentó 3%, pero revisamos que no se cometa el mismo error de 2023: que se pongan las respectivas productividades por zonas y se sepa diferenciar lo que los mapas muestran: zonas de enclave de la cocaína y zonas abandonadas desde hace más de 3 años. Así el mundo sabrá que de las 262.000 hectáreas que aparecerán de zonas de cultivo de la hoja de coca, 80.000 están abandonadas hace más de tres años y 22.000 están en traslados de cultivos ilícitos hacia lícitos”.
A esta situación le respondió por el mismo medio la congresista estadounidense María Elvira Salazar, quien aseveró que “Colombia fue una vez una democracia próspera y un aliado confiable de Estados Unidos. Con Petro, los cultivos de coca crecieron un 300%; él defiende a los cárteles, ataca a Estados Unidos y falta al respeto al liderazgo de nuestra nación”.