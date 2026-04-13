“Cuando pedí devolverlos, ya no estaban”: Augusto Rodríguez sobre los $500 millones de “Papá Pitufo”

La campaña del entonces candidato Gustavo Petro se ha convertido en un capítulo aparte dentro de los cuestionamientos por presunta corrupción en este gobierno. Persisten sombras que ponen en duda la transparencia en el manejo de los recursos y el tipo de relacionamientos que rodearon al hoy mandatario. Uno de los episodios más comentados, y sobre el que siguen creciendo las dudas, es el relacionado con el intento de ingreso de 500 millones de pesos por parte del llamado “zar del contrabando”, Diego Marín Buitrago, conocido como “Papá Pitufo”. Aunque el propio presidente ha sostenido que ese dinero no logró entrar a la campaña, hasta hoy no hay claridad sobre cuál fue su destino final. Entérese: “Yo presenté a Xavier Vendrell con ‘Pitufo’”: habla testigo sobre la reunión de los 500 millones de pesos en campaña Petro

En ese episodio, Augusto Rodríguez, director de la UNP, aparece en el centro de lo ocurrido. Fue quien detectó lo que estaba ocurriendo y quien logró sortear los filtros de Armando Benedetti, Laura Sarabia y Verónica Alcocer para advertirle a Petro que pretendían ingresar recursos de origen ilícito a la campaña. También fue quien, según su propio relato, le dio la orden al catalán y amigo de Alcocer, Xavier Vendrell, de devolver el dinero. Sin embargo, a hoy, ni el propio Rodríguez tiene claridad sobre qué ocurrió finalmente con esos recursos.

En entrevista con Los Informantes, Rodríguez recordó y entregó detalles del episodio. Aseguró que, al enterarse de la intención de recibir esos recursos, le manifestó directamente al candidato lo que estaba pasando. Añadió que la orden era decirle a Vendrell que devolviera el dinero “Vendrell se puso en contacto conmigo. Yo le dije que no podía recibir ese dinero porque era de un bandido”, aseguró. Según su versión, el asesor respondió que “recibir dineros de empresarios no es ningún delito”, a lo que Rodríguez replicó: “Usted sabe qué clase de empresario es ‘Papá Pitufo’, es un bandido”. Amplíe la noticia: Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra exdirector de la DNI, Jorge Lemus, por ofrecer beneficios judiciales a ‘Papá Pitufo’ El director de la UNP también relató que, en medio de esa discusión, Vendrell defendió su trayectoria política. “Yo soy una persona que tengo una trayectoria, que yo en mi país he luchado por cosas muy importantes. Yo fui parlamentario”, le habría dicho. Rodríguez dijo que hubo un segundo encuentro en España con el mismo personaje, al que habrían asistido Vendrell y el hoy ministro del Interior, Armando Benedetti. Como antes se ha dicho, el funcionario reconoció que fue en una vivienda ubicada en el sector de Guaymaral, al norte de Bogotá, donde se concretó la entrega de los 500 millones de pesos. En ese lugar, indicó, el dinero fue recibido por Vendrell y por el exdirector de diálogo social de Bogotá, Néstor Daniel García.

Rodríguez aseguró que, tras conocer la entrega, insistió en que los recursos debían ser devueltos. “Yo le dije, usted tiene que devolver la plata, tiene que devolverla completa y tiene que hacerlo ya”, relató. Sin embargo, según su versión, la respuesta que recibió fue que el dinero “ya no está, de pronto no está completo”. En su testimonio, el director de la UNP también afirmó que pidió a Vendrell que dejara constancia en video de la devolución del dinero. Aunque inicialmente habría aceptado, la grabación nunca apareció, tampoco la plata. A Rodríguez, cuenta, le informaron que el video había sido grabado por otro ciudadano catalán, Ramón Devesa, quien presuntamente exigió 50 millones para entregarlo. “Me dijo que quién le iba a pagar. Le dije: yo no, nadie. Usted está haciendo un favor a un amigo suyo”, relató. Sin embargo, el material nunca fue entregado. Puede leer: Nuevas revelaciones sobre los nexos de ‘Pitufo’: ¿Qué pasó con los $500 millones que habría entregado a la campaña de Petro? El funcionario concluyó que, tanto el destino final del dinero como la supuesta grabación de su devolución, permanecen sin claridad. Esta es la hora en que no existe una prueba concluyente que confirme que los 500 millones hayan sido devueltos al zar del contrabando, por lo que el episodio sigue sin un cierre definitivo.

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