Ataque con drones del ELN dejó un militar muerto y siete heridos en Bolívar

En el sur del departamento hay un grave conflicto que involucra a tres grupos armados ilegales.

    Con esta imagen, el Ejército le rindió homenaje al soldado asesinado por el ELN en Bolívar. FOTO: CORTESÍA DEL EJÉRCITO.
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 13 horas
Un militar muerto, siete heridos y cuatro desaparecidos es el resultado preliminar de un ataque terrorista perpetrado con drones en el sur del departamento de Bolívar.

El Ejército reportó en la mañana de este viernes que el ataque se presentó en la noche anterior, cuando tropas del Batallón de Selva N°48 hacían un patrullaje por la vereda La Pradera, en el municipio de Santa Rosa del Sur.

En esas circunstancias fueron sorprendidos por un ataque aéreo del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el cual lanzó explosivos artesanales desde drones comerciales.

En el hecho murió el soldado profesional Belis Jhonn Redondo Jiménez. Sus compañeros trataron de evacuarlo a un centro médico de Bucaramanga, pero en el trayecto se apagaron sus signos vitales.

El atentado dejó a otros siete soldados profesionales con heridas y cuatro desaparecidos. “Tras este ataque, las unidades militares desplegaron maniobras ofensivas adicionales para asegurar el sector y determinar la ubicación de cuatro militares más que integraban el dispositivo de seguridad en la zona”, reportó la Brigada 19 del Ejército.

Horas más tarde, la institución castrense indicó que los cuatro uniformados fueron encontrados con vida, cerca del sector en el que ocurrieron los hechos. No tenían heridas graves.

Santa Rosa del Sur, y otros municipios del sur de Bolívar y la frontera nordeste de Antioquia, están siendo afectados por un fuerte conflicto entre grupos criminales.

Tal cual ha venido reportando EL COLOMBIANO, el ELN y el frente 4° de las disidencias de las Farc están unidos contra el cartel narcotraficante Clan del Golfo, que trata de incursionar en el territorio.

En juego hay importantes rentas criminales de narcotráfico, extorsión y minería de oro.

Los ataques de dron por parte del ELN son cada vez más letales. El pasado 20 de julio en el municipio de El Carmen, Norte de Santander, un atentado de esta clase dejó tres militares muertos y ocho heridos. Fue la primera incursión nocturna con drones terroristas equipados con cámaras térmicas e infrarrojas, lo que al parecer se repitió en esta ocasión en Bolívar.

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: Criminales perfeccionan los atentados con drones. ¿Cómo está respondiendo el Estado colombiano?

Utilidad para la vida