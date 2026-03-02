DIM “madrugó” para llegar a Montevideo y seguir su “buena racha” ante los uruguayos en Libertadores, ¿cuándo juega?

Ya bien entrada la mañana el cuadro rojo hizo el transbordo al avión que los llevó hacia territorio uruguayo en un vuelo que estaba programado para demorarse cerca de nueve horas. De acuerdo con el itinerario compartido por el cuadro antioqueño, se estimaban que aterrizaran en suelo uruguayo a las 10 de la noche de nuestro país.

¿A qué hora es el partido entre el DIM y Juventud de Uruguay?

La delegación del cuadro paisa llegó con tres días de antelación al partido a la capital de Uruguay para poderse adaptar al clima –están en el verano austral– y con el objetivo de que sus futbolistas tengan un buen descanso y estén preparados para afrontar un encuentro crucial.

“El equipo trabajará martes y miércoles en horas de la tarde en el estadio de Fénix, en la capital uruguaya y tras el juego de este jueves, regresará a tierras antioqueñas en la noche del viernes 6 de marzo, para preparar la vuelta de esta llave que entrega un cupo para la fase de grupos de la Libertadores y un cupo para la fase de grupos de la Sudamericana”, escribió el elenco antioqueño en el comunicado.

Medellín, que viene de conseguir una victoria histórica en su última visita a territorio uruguayo –venció 1-2 a Liverpool y consiguió su primer triunfo en ese país en este torneo–, enfrentará a Juventud, que dejó en el camino a Guaraní de Paraguay, el jueves 5 de marzo, a partir de las 7:30 p.m. (hora de nuestro país).