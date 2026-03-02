x

DIM “madrugó” para llegar a Montevideo y seguir su “buena racha” ante los uruguayos en Libertadores, ¿cuándo juega?

El cuadro rojo busca clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores después de superar la segunda ronda de clasificación.

    El delantero argentino Francisco Fydriszewski anotó gol con el Medellín en la victoria ante Liverpool en Uruguay. Foto: Manuel Saldarriaga
Brandon Martínez González
Brandon Martínez González

Deportes

hace 3 horas
bookmark

El DIM no ha tenido mucho tiempo para hacerle duelo a la derrota contra Bucaramanga por Liga. Poco tiempo después del final del encuentro de la novena fecha del Apertura, el cuadro rojo empezó a pensar en su “gran objetivo” de la temporada: clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El cuadro rojo, que la semana pasada designó como presidente a Daniel Ossa Giraldo para que viviera su segundo paso por ese puesto –estuvo entre 2019 y 2024–, viajó este lunes a Uruguay para disputar el partido de ida de la tercera ronda de clasificación a la fase de grupos de “Lo Gloria Eterna” contra Juventud.

El plantel del Poderoso, que no podrá contar con Alejandro Restrepo en el banco de suplentes porque está suspendido tras recibir una roja en la ida ante Liverpool hace un par de semanas, viajó a las seis de la mañana desde Medellín hasta Panamá.

Le pude interesar: Video | Así fue la atípica expulsión del técnico del DIM, Alejandro Restrepo, en Copa Libertadores, ¿el juez decidió bien?

Ya bien entrada la mañana el cuadro rojo hizo el transbordo al avión que los llevó hacia territorio uruguayo en un vuelo que estaba programado para demorarse cerca de nueve horas. De acuerdo con el itinerario compartido por el cuadro antioqueño, se estimaban que aterrizaran en suelo uruguayo a las 10 de la noche de nuestro país.

¿A qué hora es el partido entre el DIM y Juventud de Uruguay?

La delegación del cuadro paisa llegó con tres días de antelación al partido a la capital de Uruguay para poderse adaptar al clima –están en el verano austral– y con el objetivo de que sus futbolistas tengan un buen descanso y estén preparados para afrontar un encuentro crucial.

“El equipo trabajará martes y miércoles en horas de la tarde en el estadio de Fénix, en la capital uruguaya y tras el juego de este jueves, regresará a tierras antioqueñas en la noche del viernes 6 de marzo, para preparar la vuelta de esta llave que entrega un cupo para la fase de grupos de la Libertadores y un cupo para la fase de grupos de la Sudamericana”, escribió el elenco antioqueño en el comunicado.

Medellín, que viene de conseguir una victoria histórica en su última visita a territorio uruguayo –venció 1-2 a Liverpool y consiguió su primer triunfo en ese país en este torneo–, enfrentará a Juventud, que dejó en el camino a Guaraní de Paraguay, el jueves 5 de marzo, a partir de las 7:30 p.m. (hora de nuestro país).

En caso de conseguir imponerse en la serie, el cuadro rojo ingresará a los grupos de la Libertadores y percibirá 3 millones de dólares por clasificar. Entre tanto, si pierde la serie, que empezará en el Gran Parque Central, contra el elenco uruguayo, recaerá a los grupos de la Sudamericana, donde los ingresos por clasificación son menores.

