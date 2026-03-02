DIM “madrugó” para llegar a Montevideo y seguir su “buena racha” ante los uruguayos en Libertadores, ¿cuándo juega?

El DIM no ha tenido mucho tiempo para hacerle duelo a la derrota contra Bucaramanga por Liga. Poco tiempo después del final del encuentro de la novena fecha del Apertura, el cuadro rojo empezó a pensar en su “gran objetivo” de la temporada: clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores.
El cuadro rojo, que la semana pasada designó como presidente a Daniel Ossa Giraldo para que viviera su segundo paso por ese puesto –estuvo entre 2019 y 2024–, viajó este lunes a Uruguay para disputar el partido de ida de la tercera ronda de clasificación a la fase de grupos de “Lo Gloria Eterna” contra Juventud.