Piden explicaciones por polémica grabación sobre uso de recursos de la Universidad Nacional para viajes

El Sindicato de Trabajadores y Empleados Universitarios (Sintraunicol) de la Subdirectiva de Medellín emitió un comunicado público en el que exige explicaciones al Sindicato Mixto de Trabajadores de las Universidades Públicas Nacionales en Colombia (Sintraunal), tras la publicación de una grabación revelada el pasado 28 de febrero por EL COLOMBIANO.

En el audio de la mesa de negociación sindical, dado a conocer en agosto de 2024, el secretario general de Sintraunal, Juan Carlos Arango, presuntamente, afirmó haber recorrido distintas regiones del país en compañía de algunos miembros del Consejo Superior Universitario (CSU).

Le puede interesar: Los líos que dejó la rectoría ilegal de Múnera en la Universidad Nacional

Al parecer, la Universidad Nacional habría entregado al menos 200 salarios mínimos (aproximadamente $260 millones) para la realización de un Congreso Nacional de Derechos Humanos y otros 100 salarios mínimos (cerca de $130 millones) para actividades conmemorativas del Día Internacional de los Derechos Humanos.

De acuerdo con lo conocido el año pasado, en la grabación Arango habría señalado la necesidad de recursos para transportar a integrantes del sindicato “por todas las regiones del país”, en el contexto de discusiones sobre una posible modificación de la Ley 30 y de una ley estatutaria de educación en ese momento.

Ante estos hechos, Sintraunicol calificó la situación como “de suma gravedad” y pidió que Sintraunal entregue una explicación pública y detallada sobre el origen, monto y destino de los recursos mencionados.

Entérese: Más del 10% de los nuevos estudiantes de la Unal en Medellín son víctimas del conflicto

Asimismo, solicitó que se esclarezca la eventual relación y las gestiones de los miembros del CSU que habrían acompañado al dirigente sindical en esos recorridos.

El sindicato también instó a los organismos de control interno y a las autoridades competentes a investigar si existió tráfico de influencias o malversación de recursos públicos.