¿Egolatría o estrategia? Así fue como Petro puso a todo el Gobierno a decir en redes que es “líder mundial”

“No tenemos opción”, es la respuesta que dan algunos jefes de prensa consultados bajo reserva cuando se les pregunta por qué publican en las redes sociales de oficinas públicas, como el Servicio Geológico o Invías –por poner sólo dos ejemplos–, mensajes exaltando al presidente Gustavo Petro bajo el numeral #PetroLíderMundial.
Se trató de una estrategia aplicada antes, durante y después del discurso radicalizado que hizo el mandatario colombiano ante Naciones Unidas este martes, que duró 40 minutos, y que le sirvió de vitrina hasta para decir que “el socialismo de (José) Stalin —dictador de la Unión Soviética hasta mediados del Siglo XX— debió de volverse global y no estatal, pero Stalin no tenía las entendederas (sic) para ello y creyó más en la tribu y condenó una revolución mundial”.