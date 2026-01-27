Asesino de una niña en el Huila está a punto de quedar en libertad; acusan a jueza de negligencia

La familia de María Camila Plazas lleva dos años sin ella y dos años esperando justicia por su crimen. La menor fue asesinada tras oponer resistencia a ser abusada el 27 de enero de 2023, cuando tenía 10 años. Un hombre, que vio la puerta de la casa de la niña abierta, en el barrio La Virginia de Pitalito, Huila, entró y atacó a la menor. El desconocido ingresó a la vivienda bajo los efectos de sustancias psicoactivas y, una vez allí, intentó abusar sexualmente de ella. Lea aquí: Turista estadounidense abusó de niñas en Medellín y fue condenado a cadena perpetua Al parecer, la niña opuso resistencia y desató la ira del agresor, quien le habría propinado cuatro puñaladas en la espalda de las que María Camila no sobrevivió. En su intento por huir, el delincuente también apuñaló a Luz Marina Valderrama, la abuela de la menor, y mató a la mascota de la casa. Finalmente, fue detenido en flagrancia.

El agresor fue identificado como Jonathan Francisco García Tapias, oriundo de Medellín y quien en ese momento llevaba dos días en libertad tras purgar una pena de un año y cuatro meses, precisamente, por el delito de acto sexual violento. Ahora, de nuevo en prisión por el mismo delito, el hombre de 29 años podría recobrar su libertad por vencimiento de términos, pues el caso en su contra no ha avanzado tras dos años del crimen. El hecho ha generado indignación en la región, tanto que hasta la juez que lleva el caso tendrá que pagar cinco días de arresto.