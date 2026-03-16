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Por encontrar oro habrían matado a los dos policías en el peaje de Cundinamarca

Los asesinos iban transportando el metal precioso en un campero, el cual fue registrado por los uniformados en la vía.

  • La subintendente Diana García, de 36 años, y el patrullero Jeison Daza, de 42, trabajaban para la Policía de Tránsito y Transporte. FOTO: CORTESÍA DE POLICÍA.
    La subintendente Diana García, de 36 años, y el patrullero Jeison Daza, de 42, trabajaban para la Policía de Tránsito y Transporte. FOTO: CORTESÍA DE POLICÍA.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 3 horas
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El hallazgo de un cargamento ilegal de oro habría sido el motivo por el cual fueron asesinados dos policías en un peaje del departamento de Cundinamarca.

La hipótesis fue planteada por el gobernador Jorge Emilio Rey Ángel, en relación al crimen reportado en la madrugada de este lunes, en el peaje San Lorenzo del municipio de Guataquí.

Allí perdieron la vida la subintendente Diana Carolina García Rubio, de 36 años, y el patrullero Jeison Alberto Daza Rosso, de 42, adscritos a la Policía de Tránsito y Transporte, luego de hacerle un pare a un campero Mitsubishi verde que pasaba por el lugar.

“Según información preliminar, los uniformados realizaban un operativo de registro y control cuando ordenaron detener una camioneta para una verificación de rutina. Durante el procedimiento, al adelantar la inspección del vehículo, los policías habrían encontrado oro, presuntamente transportado de manera ilegal”, contó el mandatario regional.

Y agregó: “En medio de esta situación se produjo una agresión contra la subintendente García, quien quedó gravemente herida y falleció en un centro asistencial minutos después de su ingreso. El patrullero Daza murió en el lugar de los hechos”.

En la reacción policial participaron 400 uniformados, con apoyo de un helicóptero de la Fuerza Aeroespacial, los cuales cerraron todos los caminos del sector en medio de un Plan Candado. Así encontraron el vehículo de los agresores abandonado en un sendero.

Después fueron detenidos tres hombres y una adolescente, al parecer responsables de la fatal agresión, “quienes ya se encuentran a disposición de las autoridades competentes”, acotó el director de la Policía, general William Rincón. Tendrán que responder por homicidio agravado y porte ilegal de armas.

Respecto a sus subalternos, recalcó que “fueron vilmente atacados mientras cumplían con honor su misión de proteger la vida y la seguridad de los colombianos. Dos vidas entregadas al servicio de la patria, dos familias que hoy lloran una pérdida irreparable y una Institución que siente en lo más profundo la partida de quienes vistieron el uniforme con valentía, compromiso y amor por Colombia”.

La Policía informó que los sospechosos hacían la ruta entre los departamentos de Tolima y Antioquia, y ahora se investiga si están involucrados con alguna organización criminal.

En cuanto al oro que habría provocado el ataque, las autoridades no han reportado incautaciones por el momento.

Sobre el hecho también se pronunció la Procuraduría en su cuenta de X. “La @PGN_COL rechaza el asesinato de la subintendente Diana Carolina García Rubio y del patrullero Jeison Alberto Daza Rosso, ocurridos en Guataquí, Cundinamarca, mientras cumplían labores de protección a la ciudadanía. Expresamos solidaridad con sus familias y solicitamos celeridad en las investigaciones para esclarecer este lamentable hecho”.

De acuerdo con las cifras del Ministerio de Defensa, en 2025 mataron a 173 miembros de la Fuerza Pública (incluyendo policías y militares) en actos de servicio; otros 765 resultaron heridos.

En el primer mes de 2026, los muertos fueron cinco, mientras que 41 quedaron lesionados.

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