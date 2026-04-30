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Federico Gutiérrez tiene 80,3% de aprobación en su gestión como alcalde de Medellín, según Encuesta Guarumo

En la encuesta publicada por el diario El Tiempo, que también mide la intención de voto de los colombianos para las próximas elecciones presidenciales, el mandatario distrital apenas registró 13,8% de desaprobación.

  • Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín. FOTO Manuel Saldarriaga Quintero.
    Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín. FOTO Manuel Saldarriaga Quintero.
El Colombiano
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hace 3 horas
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De acuerdo con los resultados publicados de la Encuesta Guarumo, realizada por el diario El Tiempo, el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez obtuvo un 80,3% de aprobación y un 13,8% desaprobación de su gestión como mandatario distrital electo desde el año 2023.

Esta encuesta, que a su vez muestra la tendencia de voto de los colombianos en las próximas elecciones presidenciales del 31 de mayo, y de una eventual segunda vuelta el 21 de junio, mide cómo ha sido el desempeño de los alcaldes de las principales ciudades del país: Medellín, Bogotá, Cali y Barranquilla.

Lea más: ¿Por quién nunca votaría? Iván Cepeda lidera el rechazo electoral seguido de Abelardo y Paloma, según Guarumo

La pregunta para calificar su trabajo es muy simple: “¿Usted aprueba o desaprueba la gestión que está haciendo?”.

En el caso de la capital antioqueña, Gutiérrez se ubicó en el segundo lugar con los mejores indicadores de aprobación, antecedido solamente por Álex Char Chaljub, alcalde de Barranquilla, quien obtuvo un 85,3% de votos a su favor y apenas un 11,9% de desaprobación.

570 fueron las personas encuestadas en Medellín, de las cuales apenas un 5,9% votó por el “No sabe, no responde”.

Respuesta del alcalde en su cuenta de X

Federico Gutiérrez se pronunció a través de sus redes sociales. Agradeció a los votantes y, además, la confianza que según él han depositado los ciudadanos en su gestión como alcalde.

“Gracias a nuestra gente de Medellín por la confianza y por el cariño. Nos queda mucho trabajo por delante. Quiero que sepan que de mi parte y la de mi equipo, no descansamos para que todos vivamos mejor”, precisó el mandatario.

¿Cómo le fue al mandatario de Medellín respecto a los otros alcaldes votados?

El único candidato que superó a Federico Gutiérrez en aprobación, como se dijo en uno de los párrafos anteriores, fue Álex Char con 85,3%. Registró un 11,9% de desaprobación y un 2,8% en el ítem “No sabe, no responde”.

Entérese: Encuesta Guarumo: Cepeda se estanca en 38 % y pierde impulso; Paloma ganaría en segunda vuelta

Por su parte, Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, obtuvo un 53,3% de aprobación, un 39,3% de aprobación y un 7,4% de NS/NR.

Al que peor le fue, según la encuesta Guarumo, fue a Alejandro Eder, máxima autoridad de Cali, quien registró una desaprobación del 70,2%, una aprobación de apenas 18,2%, y un 11,6% de NSNR.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué tan alta es la aprobación de Federico Gutiérrez?
Alcanzó 80,3%, una de las más altas entre alcaldes del país.
¿Quién lidera la aprobación en Colombia?
Álex Char, alcalde de Barranquilla, con 85,3%.

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