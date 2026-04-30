Federico Gutiérrez tiene 80,3% de aprobación en su gestión como alcalde de Medellín, según Encuesta Guarumo

De acuerdo con los resultados publicados de la Encuesta Guarumo, realizada por el diario El Tiempo, el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez obtuvo un 80,3% de aprobación y un 13,8% desaprobación de su gestión como mandatario distrital electo desde el año 2023.

Esta encuesta, que a su vez muestra la tendencia de voto de los colombianos en las próximas elecciones presidenciales del 31 de mayo, y de una eventual segunda vuelta el 21 de junio, mide cómo ha sido el desempeño de los alcaldes de las principales ciudades del país: Medellín, Bogotá, Cali y Barranquilla.

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La pregunta para calificar su trabajo es muy simple: “¿Usted aprueba o desaprueba la gestión que está haciendo?”.

En el caso de la capital antioqueña, Gutiérrez se ubicó en el segundo lugar con los mejores indicadores de aprobación, antecedido solamente por Álex Char Chaljub, alcalde de Barranquilla, quien obtuvo un 85,3% de votos a su favor y apenas un 11,9% de desaprobación.

570 fueron las personas encuestadas en Medellín, de las cuales apenas un 5,9% votó por el “No sabe, no responde”.