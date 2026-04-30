Atención: se reporta un tiroteo en inmediaciones del centro comercial Puerta del Norte en Bello

En las afueras del centro comercial Puerta del Norte, ubicado en el municipio de Bello al norte del Valle de Aburrá, se reportó una balacera durante la tarde de hoy jueves 30 de abril.

Si bien el hecho aún no ha sido confirmado por la Policía, según testimonios, fotos y videos publicados en redes sociales sí se habría tratado de un tiroteo. Incluso, se pueden ver vidrios quebrados y una aglomeración de personas en la zona de lo ocurrido.

Aún no se sabe si hubo heridos o muertos, pero una de las primeras hipótesis es que se trató de un hurto por parte de dos hombres que se movilizaban en motocicleta quienes, al parecer, pretendían robar al conductor de un carro particular.

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