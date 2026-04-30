Asesinato de líder comunal desplaza a casi 20 familias en Segovia

El asesinato de Teodoro Manuel Gamboa Herrera, líder de la Junta de Acción Comunal de la vereda Bocas del Chicamoqué, en el nordeste antioqueño, desencadenó el desplazamiento de al menos 19 familias. La situación de orden público en la subregión vuelve a encender las alertas.

El hecho ocurrió el 28 de abril en la vereda Bocas del Chicamoqué, una zona rural ubicada a unas tres horas del casco urbano, en los límites de los municipios de El Bagre y Segovia.

También le puede interesar: Otro líder social asesinado en Antioquia: en Ituango hay zozobra por muerte del presidente de la acción comunal de La Granja

Según versiones de familiares, hombres armados sacaron a Gamboa Herrera, de 66 años, de su vivienda alrededor de las 6:00 p. m. Horas después fue hallado sin vida con heridas de bala. La comunidad trasladó el cuerpo a la morgue municipal el 29 de abril.

Tras el crimen, al menos 19 familias abandonaron sus viviendas. Algunas se refugiaron en el casco urbano de Segovia; otras se desplazaron hacia municipios cercanos como El Bagre. Óscar Zapata, vocero de la Fundación Sumapaz, señaló que el miedo se extendió más allá del entorno del líder asesinado. “Hay intimidaciones no solo contra líderes, sino contra toda la comunidad, lo que ha dejado cerca de 20 familias desplazadas”, indicó.

Este no es el primer episodio de desplazamiento en la zona. El 26 de febrero, un ataque con dron a una vivienda campesina dejó una madre y dos hijos muertos y un adulto mayor herido, y provocó el desplazamiento de 125 familias desde zonas rurales de Segovia.

El nordeste antioqueño registra presencia de estructuras armadas ilegales como el GAOR o frente 4 de las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo, que disputan el control territorial en municipios con economías de minería artesanal como Segovia y El Bagre. Organizaciones sociales vienen advirtiendo sobre un aumento de la presión de estos grupos sobre líderes y comunidades rurales de la subregión.

Lea más: Van 31 líderes sociales asesinados en 2026: la mayoría de casos fueron en Antioquia