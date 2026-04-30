“El precio de la carne no bajaría en Colombia”, según Fedegán, a pesar de las estrategias del Gobierno

Un plato de comida para los colombianos está cada vez más caro debido al aumento de los precios en el mercado y el Gobierno Nacional ha decidido intervenir la cadena de suministro, hablando precisamente de la carne.
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El precio del kilo de carne en el país registró un incremento del 15,6% en el último año, escalando de $27.502 en abril de 2025 a $31.819 en abril de 2026, según el Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (Sipsa) del Dane.
Ante este panorama, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, anunció recientemente una resolución que prohíbe la exportación de ganado bovino de dos años o menos, buscando retener la oferta interna.