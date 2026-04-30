“El precio de la carne no bajaría en Colombia”, según Fedegán, a pesar de las estrategias del Gobierno

Un plato de comida para los colombianos está cada vez más caro debido al aumento de los precios en el mercado y el Gobierno Nacional ha decidido intervenir la cadena de suministro, hablando precisamente de la carne. Le puede interesar: Gobierno publicó borrador de decreto que busca poner freno a la exportación de ganado joven y fijar arancel del 10% El precio del kilo de carne en el país registró un incremento del 15,6% en el último año, escalando de $27.502 en abril de 2025 a $31.819 en abril de 2026, según el Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario (Sipsa) del Dane. Ante este panorama, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, anunció recientemente una resolución que prohíbe la exportación de ganado bovino de dos años o menos, buscando retener la oferta interna.

La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, anunció que el Gobierno decidió frenar las exportaciones de ganado en pie menor de dos años y de vientres, por el aumento de precio en la carne. FOTO: Manuel Saldarriaga y Cortesía

Un diagnóstico cuestionado por el sector

Desde la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), la lectura es completamente opuesta. Desde el gremio aseguraron este jueves 30 de abril en una charla con el medio Contexto Ganadero, que la medida no tendrá el impacto esperado en el bolsillo del consumidor. Óscar Cubillos Pedraza, jefe de la Oficina de Planeación y Estudios Económicos de Fedegán, fue tajante: “Le aseguro que volvemos a hacer esta entrevista en tres meses y, con el freno de las exportaciones, con estas restricciones, el precio de la carne no bajaría en Colombia”, expresó al medio de comunicación. Para el experto, el Gobierno ha identificado erróneamente la causa del encarecimiento. Según Cubillos, la presión al alza responde a una dinámica de mercado interno y no a las ventas externas, por lo que sería un error frenar la exportación. “Lo que está generando la presión al alza no es el tema de exportaciones, que de hecho vienen cayendo, tanto de carne como de animales en pie, por la tasa de cambio, sino lo que ha hecho que se dinamice el precio de la carne es el mayor consumo”, explicó.

Las cifras que contradicen la resolución

Los datos del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) ponen en perspectiva el impacto de las exportaciones en el hato nacional, que cuenta con 30,3 millones de cabezas. El año pasado se exportaron 227.429 reses en pie, lo que representa apenas el 0,7% del inventario total. De ese grupo, 110.000 eran menores de dos años, precisamente el segmento que el Gobierno busca restringir. Otro indicador clave es la tasa de extracción (sacrificio más exportación), que se sitúa en el 16%. Esta cifra está lejos del 30% que históricamente marca una alerta de desabastecimiento. Por ello, el gremio advierte sobre los peligros de repetir modelos internacionales. “En Argentina la presidenta Cristina Fernández de Kirchner restringió, en su momento, las exportaciones de ganado. ¿Qué logró? La quiebra masiva del sector y una crisis sin precedentes a un país eminentemente ganadero”, recordó Cubillos.

La carne en el país ha subido de precio. FOTO: Juan Antonio Sánchez

El riesgo de perder mercados y divisas

La medida impactaría directamente la relación con los compradores de Medio Oriente, quienes prefieren animales jóvenes para finalizar el engorde bajo sus tradiciones culturales. “Seguramente nos van a reemplazar, van a ir a otro destino y no necesariamente nos van a comprar los animales de más de dos años”, advirtió Cubillos, proyectando una caída de ingresos de 200 a 100 millones de dólares. Finalmente, Fedegán alertó sobre el crecimiento de la ilegalidad. Al restringir el comercio formal, se incentiva el mercado negro o de contrabando en mercados como el de Venezuela.

Gobierno publicó borrador de decreto que busca poner freno a la exportación de ganado joven y fijar arancel del 10%. FOTO: Manuel Saldarriaga y Gobierno Nacional