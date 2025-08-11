x

Esta es la última pista que sigue la Policía sobre los presuntos autores intelectuales del asesinato de Miguel Uribe

El director de la Policía, general Carlos Triana, ha señalado en diversos escenarios a la Segunda Marquetalia.

  • Miguel Uribe Turbay era precandidato presidencial del partido de oposición Centro Democrático. FOTO: AFP
    Miguel Uribe Turbay era precandidato presidencial del partido de oposición Centro Democrático. FOTO: AFP
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 7 horas
La organización disidente de las Farc que lidera alias “Iván Márquez”, conocida como la Segunda Marquetalia, es una de las principales sospechosas de orquestar el asesinato del precandidato presidencial y senador Miguel Uribe Turbay.

El director de la Policía Nacional, general Carlos Fernando Triana, lo ha dicho en varios escenarios, el último de ellos fue una rueda de prensa el viernes pasado: “En el marco de la investigación, todo apunta a que muy seguramente la Segunda Marquetalia forma parte de este entramado en términos de los determinadores”.

La Fiscalía ha sido más precavida frente al señalamiento de los presuntos autores intelectuales. En su comunicado de condolencias por la muerte del congresista, en la mañana de este lunes, solo expresó que “el autor material y quienes participaron en la preparación y planificación del magnicidio contra el senador Miguel Uribe, ya responden ante la justicia. Continúa el compromiso de identificar y judicializar a los determinadores de este crimen, tarea en la que no se descarta ninguna hipótesis. Trabajamos sin descanso con ese objetivo, en cumplimiento de nuestro deber institucional”.

¿Pero cuál es la pista que conduce a la Policía a sospechar de la Segunda Marquetalia?

De un lado, está un exconvicto conocido como “Daniel” o “David”, quien al parecer fue exguerrillero de la columna móvil Teófilo Forero, considerada como la “fuerza élite” de las antiguas Farc.

Este personaje habría sido compañero de cárcel de Elder José Arteaga (“el Costeño”), cuando este estuvo recluido en Meta, y se presume que al salir forjaron una alianza en la que “Daniel” lo contrataba para diferentes atentados.

Uno de esos habría sido el ataque al senador Miguel Uribe, perpetrado el pasado 7 de junio en Bogotá, en el cual “el Costeño” fungió como coordinador logístico.

La Policía cree que “Daniel” se esconde en la zona rural del municipio de Belén de los Andaquíes, en Caquetá, donde estaría conformando de nuevo la columna móvil Teófilo Forero, por instrucción de “Iván Márquez” desde Venezuela.

Esta es la pista que seguían los investigadores, cuando se confirmó esta mañana el deceso del congresista, quien durante dos meses luchó por su vida en el hospital.

