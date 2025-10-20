x

Joven fue asesinado a golpes por varias personas tras salir de su jornada laboral en Bogotá

La víctima se movilizaba en bicicleta cuando fue interceptada por cinco personas en plena vía del sector de Patio Bonito, en la localidad de Kennedy.

  Las autoridades investigan un asesinato ocurrido en la localidad de Kennedy, en Bogotá. FOTO: Imagen de referencia – Colprensa.
El Colombiano
hace 13 horas
bookmark

Un joven fue brutalmente asesinado por un grupo de personas momentos después de terminar su jornada de trabajo en Bogotá. El hecho ocurrió este fin de semana en el sector de Patio Bonito, localidad de Kennedy, cuando la víctima, quien trabajaba en una fábrica de colchones, se movilizaba en su bicicleta rumbo a su casa.

De repente, fue abordada por cinco personas que lo atacaron con puños y patadas para luego escapar con rumbo desconocido, dejando al joven tendido en un andén e inconsciente.

Lea también: Identifican al dueño del carro usado por sicarios en atentado a activistas venezolanos en Bogotá

Al lugar llegaron las autoridades para auxiliarlo, pero este ya había perdido los signos vitales debido a la gravedad de sus heridas. Sin embargo, se abrió una investigación al mismo tiempo para rastrear las cámaras de seguridad para identificar a los agresores, entre los cuales se encontraba una mujer.

Este caso violento se suma a otro ocurrido en la misma localidad, en el barrio Ciudad Alsacia, donde un hombre de aproximadamente 45 años fue asesinado por sicarios que se movilizaban en motocicleta.

Entérese: Alias Pipe Tuluá habría puesto precio a la vida de guardianes del Inpec: $5 millones por cada ataque

El crimen ocurrió hacia las 5:30 p. m. del fin de semana pasado, cuando la víctima fue abordada por los sujetos, quienes le dispararon con arma de fuego para luego huir del lugar.

Al sitio llegó el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) para trasladar el cuerpo sin vida a Medicina Legal y dar inicio a las pesquisas. Entre enero y agosto se han reportado 109 homicidios en esta localidad número 8 del Distrito Capital de Bogotá.

Siga leyendo: ¿Qué hacía en Antioquia el capo ecuatoriano que fue abatido en Rionegro?

Preguntas sobre la nota:

¿Quién era el joven asesinado en Kennedy?
Era un trabajador de una fábrica de colchones que regresaba a su casa en bicicleta al momento del ataque.
¿Cuántas personas participaron en el homicidio en Bogotá?
Cinco personas, entre ellas una mujer, atacaron al joven a golpes en Patio Bonito.
¿Qué otros homicidios se han reportado en Kennedy este año?
Entre enero y agosto se han registrado 109 homicidios, según cifras oficiales.

Utilidad para la vida