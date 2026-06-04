Asesinaron en Cartagena a exfutbolista que era investigado por un presunto hurto

No cesa la conmoción por el asesinato de un exfutbolista de 23 años, quien fue abordado por hombres armados cuando se desplazaba a pie por el cuarto callejón del barrio Amberes, en Cartagena.

El crimen ocurrió en la noche del 3 de junio, cuando la víctima identificada como Ángel Gabriel Roa Castro, conocido como ‘Goleador’, se dirigía a su casa y fue atacado a tiros por sicarios que se movilizaban en una motocicleta.

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De acuerdo con la información preliminar, el parrillero de la motocicleta habría sido quien atacó a Roa Castro tras desenfundar un arma de fuego y dispararle en repetidas ocasiones. La víctima fue trasladada a un centro asistencial, donde falleció debido a la gravedad de las lesiones.