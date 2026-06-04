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Asesinaron en Cartagena a exfutbolista que era investigado por un presunto hurto

Ángel Gabriel fue abordado por hombres armados que se movilizaban en una motocicleta y le propinaron varios disparos. Las autoridades investigan el caso.

  • Asesinaron a Ángel Gabriel Roa Castro en el barrio Amberes de Cartagena. FOTOS: Tomadas de redes sociales
    Asesinaron a Ángel Gabriel Roa Castro en el barrio Amberes de Cartagena. FOTOS: Tomadas de redes sociales
El Colombiano
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hace 1 hora
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No cesa la conmoción por el asesinato de un exfutbolista de 23 años, quien fue abordado por hombres armados cuando se desplazaba a pie por el cuarto callejón del barrio Amberes, en Cartagena.

El crimen ocurrió en la noche del 3 de junio, cuando la víctima identificada como Ángel Gabriel Roa Castro, conocido como ‘Goleador’, se dirigía a su casa y fue atacado a tiros por sicarios que se movilizaban en una motocicleta.

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De acuerdo con la información preliminar, el parrillero de la motocicleta habría sido quien atacó a Roa Castro tras desenfundar un arma de fuego y dispararle en repetidas ocasiones. La víctima fue trasladada a un centro asistencial, donde falleció debido a la gravedad de las lesiones.

Antecedentes judiciales

Las autoridades informaron a los medios locales que Ángel Gabriel tenía anotaciones judiciales por porte ilegal de armas en 2023. Además, estaría presuntamente involucrado en actividades de hurto a mano armada.

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Uno de esos casos habría ocurrido en noviembre de 2025, cuando un video captó el momento en que el joven presuntamente robaba a una pareja que estaba a punto de subir a un vehículo estacionado en la avenida Pedro de Heredia, en Cartagena. El exfutbolista había sido capturado poco después de los hechos, pero se desconoce cuándo recuperó la libertad.

Asesinaron en Cartagena a exfutbolista que era investigado por un presunto hurto

Pese a sus anotaciones judiciales, Ángel Gabriel era un destacado futbolista que integró procesos deportivos entre 2018 y 2019, según reveló El Universal. En su momento, se desempeñó como delantero en torneos organizados por la Liga de Bolívar.

Las autoridades continúan investigando este crimen, recopilando pruebas y testimonios, al tiempo que avanzan en la búsqueda de los responsables.

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