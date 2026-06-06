‘La Sele’ termina su preparación para el Mundial contra Jordania y se aferra a una coincidencia, ¿de qué se trata?

La vida está llena de coincidencias. ¿Cuántas veces es posible que, antes de empezar un torneo importante como el Mundial, un equipo se enfrente contra el mismo rival que se midió antes de tener la mejor presentación –hasta ahora– de su historia en ese campeonato? Tal vez muchas. Quizás pocas. En el fútbol internacional, cuadrar un partido amistoso es complicado. Más en los días previos a una Copa del Mundo donde, aunque todos quieren competencia, también se piensa en cuidar a las figuras para no perderlos antes del torneo más importante. Más si ambos equipos jugarán el Mundial. Además hay muchas gabelas en medio: el dinero, los contratos, la disponibilidad de estadios en ciudades que queden más o menos cerca a los lugares donde se concentrarán de manera definitiva. Eso y otras cosas deben encajar para que se dé un juego como el que van a tener Colombia y Jordania este domingo (6:00 p.m.), en San Diego, California.

Con ese amistoso ambos elencos terminarán su preparación para Norteamérica 2026. Los colombianos, dirigidos por Néstor Lorenzo, buscarán pelear el primer puesto del Grupo K con Portugal, Congo y Uzbekistán.

Los jordanos, que participarán en su primera Copa del Mundo de la mano del entrenador Jamal Sellami, esperan ser una de las sorpresas que hay, cada cuatro años, en el certamen. El equipo asiático comparte el Grupo J con Argentina –vigente campeona–, Austria y Argelia.

“Es el partido previo a la Copa del Mundo. Tenemos que asumir que si queremos llegar lejos, debemos mejorar. Ni una victoria, ni una derrota decantan el futuro, pero para agarrar confianza, que es importante en estos torneos, sería bueno hacer un gran partido. Este equipo tiene mucha entrega, garra”, comentó Lorenzo, quien dijo que Jordania juega parecido a como lo puede hacer Uzbekistán.

¿Para Colombia es buen presagio jugar contra Jordania?

Este será el segundo duelo entre ambas selecciones. La única vez que se vieron las caras fue hace 12 años: el 6 de junio del 2014, en Argentina. Aquella vez, en el estadio de San Lorenzo de Almagro, los colombianos se impusieron 3-0 con goles de James Rodríguez, Juan Guillermo Cuadrado y Fredy Guarín. Ocho días después, el 14 de junio del 2014, el seleccionado nacional debutó en el Mundial de Brasil contra Grecia en el estadio Mineirao de Belo Horizonte, después de 16 años de ausencia. Ahora, el debut de los criollos se dará diez días después de haberse enfrentado al elenco asiático contra Uzbekistán en el estadio Azteca de Ciudad de México.

¿Enfrentarse contra Jordania, antes del inicio del Mundial, será el presagio que muchos buscan de que Colombia tendrá una muy buena presentación en la Copa del Mundo del 2026, en la que regresan al torneo después de 8 años de ausencia? Habrá que esperar, pero, por ahora, las coincidencias ponen a soñar a los futboleros colombianos.

¿Néstor Lorenzo podrá a jugar a James Rodríguez y Luis Díaz?

Para el encuentro contra Jordania, Néstor Lorenzo tiene una dicotomía. El entrenador argentino, que ya consiguió 27 victorias con la Selección Colombia y está en el “top 3” de técnicos más ganadores de la historia (solo lo superan Francisco Maturana y José Pékerman), tiene que decidir entre alinear la base de titulares que debutarán en el Mundial, o poner una nómina alterna, en la que jugadores sin tanto “bagaje”, puedan sumar minutos, adaptarse a su idea.

Por el lado de iniciar con la base, donde están las figuras como Luis Díaz –el mejor de la Tricolor–, Luis Suárez, Richard Ríos, entre otros, sería importante que jueguen para que lleguen al debut en México con ritmo de competencia, “engranados”, funcionando como un reloj suizo: perfecto. Se sabe, por la manifestación de los propios futbolistas y entrenadores, que en este deporte no es lo mismo entrenar, que competir: los ritmos son diferentes, los contextos también hacen lo suyo. No obstante, como alguna vez le dijo Luis Fernando Suárez a este diario, los juegos previos al inicio de la Copa del Mundo suelen no “mostrarle nada al entrenador” porque muchos futbolistas que son figuras suelen cuidarse para evitar lesiones.

Ese es uno de los riesgos que se corren. En la serie documental de Netflix sobre James Rodríguez, solo por poner un ejemplo, hay un momento en el que Pékerman reconoce que, antes de Rusia 2018, le pidió a James que no jugara la final de Copa de Alemania con el Bayern Múnich. El jugador tuvo minutos y quedó resentido del sóleo, problema que lo redujo físicamente y no le permitió competir bien durante el Mundial. Por otro lado, este encuentro puede servir para que los futbolistas que han sido suplentes puedan ganar ritmo, demostrar que pueden ser variantes importantes. Esos dos escenarios pueden llevar a que el técnico de Colombia ponga una nómina titular mixta contra Jordania, o a que acuerde con su par hacer 11 cambios, como ocurrió el primero de junio contra Costa Rica en el estadio El Campín de Bogotá.

¿Las figuras tendrán que jugar por contrato?

Aunque hay dudas respecto de la nómina titular que pondrá Lorenzo, es muy posible que el entrenador dé minutos en cancha –cualquier cantidad– a James Rodríguez y Luis Díaz, las dos joyas de Colombia y los hombres que más venden al marketing.