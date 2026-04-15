Así fue el asesinato de un músico de la orquesta de Willy García en Cali

Hace un mes, en el centro de Cali, el músico Luder Quiñones Echeverri, de 52 años, timbalero de la orquesta de Willy García, fue atacado a tiros en su camioneta en el barrio Bretaña. En el vehículo también estaba su pareja, Erika Viviana Timana. La Fiscalía imputó a Juan Esteban Sánchez Valencia, enviado a prisión por una jueza, los delitos de homicidio agravado en concurso heterogéneo con fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado. El procesado no aceptó los cargos formulados en su contra. EL COLOMBIANO conoció detalles de la investigación y las evidencias que hicieron parte de las audiencias preliminares en contra de Sánchez Valencia, capturado el pasado 11 de abril en Bochalema, en el sur de Cali. Entérese: Un servicio de taxi, transacciones bancarias y un estremecedor hallazgo: así fue la desaparición y muerte del docente del Externado Según la reconstrucción de la Fiscalía, Sánchez Valencia —conocido con los alias de “El Zarco” o “El Enfermero”— llegó al lugar en motocicleta. Se bajó, desenfundó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones contra Quiñones Echeverri. Luego volvió a subirse a la motocicleta, siguió apuntando para verificar que la víctima hubiera caído y escapó del sitio junto a otras personas que, de acuerdo con la investigación, habían participado en la planeación y ejecución del homicidio. La víctima intentó defenderse. Portaba un arma de fuego y trató de repeler el ataque. Pero, según la hipótesis del ente acusador, fue superado en número. La Fiscalía sostiene que no se trató de la acción aislada del hoy capturado, sino de un engranaje criminal en el que intervinieron entre cinco y seis personas, con funciones claramente divididas: uno disparaba, otro se ubicaba detrás de la camioneta y otros actuaban como campaneros, alertando sobre los movimientos en la zona y garantizando la huida.

Juan Esteban Sánchez (24 años), señalado sicario del músico Quiñones, no aceptó los cargos imputados. La Fiscalía presentó evidencias en audiencia. Fotos: cortesía

Pese al traslado urgente que hizo su compañera sentimental, los médicos no pudieron salvarle la vida. Luder Quiñones murió por la gravedad de las heridas.

34 segundos claves para la investigación

En las audiencias preliminares del caso se evidencia la materialidad del crimen, según la Fiscalía, quedó respaldada en el acta de inspección a cadáver, en los informes de Policía Judicial y en un amplio recaudo de registros videográficos. Los investigadores hicieron un barrido de cámaras de seguridad en el sector y recopilaron imágenes de establecimientos y vías aledañas. Entre ese material, un video de 34 segundos fue considerado la “columna vertebral” del caso: allí quedó registrado el momento exacto del ataque, los disparos y la huida de los agresores hacia las motocicletas. A partir de otras cámaras, la investigación reconstruyó los movimientos previos, concomitantes y posteriores al homicidio. Conozca: Asfixiado y apuñalado: así habría muerto el profesor Neill Felipe Cubides, según dictamen de Medicina Legal Según el expediente, esas grabaciones mostraron a varios de los involucrados merodeando la zona, perfilando a la víctima y coordinando posiciones antes del atentado. También registraron maniobras destinadas a ocultar la identificación de una de las motocicletas.

Una entrevista judicial a la esposa del cantante: “tenía cara de niño”

Una de las piezas más importantes del proceso es la entrevista de Erika Timana, la esposa del músico. Ella le relató a los investigadores que esa mañana del 17 de marzo salió con su esposo en una camioneta Chevrolet Captiva blindada para llevar el vehículo a un taller, debido a una falla en una puerta. Tras una prueba mecánica, que consistió en una vuelta por la zona, regresaron al establecimiento y estacionaron sobre el andén. Ella quedó sentada en la silla del conductor. Él, de pie, afuera al lado del vehículo, pendiente del trabajo. Fue entonces, dijo, cuando apareció un hombre en una motocicleta pequeña. Lo describió como un joven de tez blanca, delgado, de entre 20 y 25 años, de estatura media y con “cara de niño”. Para las autoridades, y como quedó evidenciado en un reconocimiento fotográfico, se trata del capturado Juan Esteban Sánchez. Exclusivo | Una carta perdida del capo Pablo Escobar reapareció en una librería de Medellín, ¿qué dice? Según su testimonio, revelado por la Fiscalía en audiencias preliminares, el hombre se acercó con un arma de fuego en la mano izquierda, en la que además llevaba una manga negra. Su esposo reaccionó sacando su propia arma, pero el atacante empezó a dispararle en repetidas ocasiones. Erika aseguró que lo vio a menos de dos metros, a plena luz del día, sin obstáculos visuales. Dijo que el agresor vestía camiseta blanca, pantalón o sudadera oscura y casco gris sin cobertura facial completa, lo que le permitió observarle el rostro. También relató que, en medio del ataque, le suplicó que no siguiera disparando. En ese intercambio, ella misma resultó herida en el pie izquierdo. La mujer afirmó que no hubo hurto. Lea también: Asesinos de policías en peaje de Cundinamarca resultaron ser disidentes de Farc a órdenes de “Calarcá”. Su esposo llevaba una cadena gruesa de oro y un arma de fuego, y nada de eso fue robado, le contó a los investigadores del caso. Para la Fiscalía, ese detalle no descarta el móvil relacionado con un seguimiento previo por las joyas que portaba la víctima, sino que refuerza la tesis de un ataque ejecutado con rapidez, bajo una lógica criminal previamente acordada.

El informante que delató al hoy capturado

A ese testimonio se sumó una fuente no formal que señaló a Sánchez Valencia y a otro hombre conocido como “Sebas” o “El Veneko” como otro de los presuntos participantes en el homicidio del cantante Quiñones de la orquesta de Willy García. Esa fuente indicó que ambos se movilizaban en motocicletas, frecuentaban sectores como Terrón Colorado, zona de ladera en Cali, y Ulpiano Lloreda, oriente de la ciudad, y que, junto a otros hombres, habrían marcado a la víctima desde temprano tras advertir que portaba una cadena de oro. La Fiscalía sostiene que esa información comenzó a tomar fuerza cuando fue corroborada por los investigadores. En las cámaras de seguridad aparecieron, en efecto, motocicletas con placas coincidentes con las referidas por la fuente. Entérese: Detalles de las acusaciones entre el artista asesinado B King y su expareja Marcela Reyes: “amenazas de parte de ella y de su equipo Una de ellas fue vinculada directamente a Juan Esteban Sánchez Valencia. Registros de la Policía Nacional mostraron que ese vehículo ya había sido requerido en comparendos recientes. El 4 de marzo, apenas días antes del homicidio, se le impusieron infracciones mientras conducía esa misma motocicleta, entre ellas por llevar parrillero hombre, conducta prohibida en ese sector. Esos registros vinculan directamente al capturado con el vehículo utilizado en el crimen.

El sicario vendió la moto después del crimen

Otra línea de investigación de la Fiscalía surgió en el barrio San Nicolás, en el centro de la capital del Valle y cerca del lugar del crimen. La fiscal del caso, en las audiencias y mientras estaba conectado Juan Estaban desde una estación de Policía, entregó detalles adicionales. Contó, por ejemplo, que en esa zona un comerciante declaró que el mismo día del crimen (17 de marzo), en horas de la noche, un joven le vendió una motocicleta por 4.500.000 pesos. Se trataba, según la Fiscalía, de la misma moto utilizada en el homicidio. Puede leer: Exclusivo | Resolución de Fiscalía frenó inminente captura por homicidio de ‘el Montañero’, vocero de bandas del Valle de Aburrá. Así lo describió la fiscal: “La motocicleta fue avaluada en ocho millones de pesos. Él manifestó su intención de venderla y recibió cuatro millones quinientos mil pesos como pago inicial, con el compromiso de completar la documentación necesaria para formalizar y finiquitar el negocio. En efecto, se le entregó dicha suma, quedando pendiente el saldo restante, el cual debía cancelar al momento de concluir el contrato. Sin embargo, nunca regresó para cumplir con lo acordado”.

Reconocimiento fotográfico

El 26 de marzo de 2026, Erika Viviana participó en una diligencia de reconocimiento fotográfico en el marco de la investigación por el crimen de su pareja. Allí identificó plenamente a Juan Esteban Sánchez Valencia como el hombre que le disparó a su esposo. También lo reconoció en registros videográficos, señalando que, aunque en algunas imágenes el sospechoso vestía ropa distinta, mantenía los mismos rasgos físicos: rostro juvenil, contextura delgada y tatuajes visibles en una de sus manos.

Los informes de análisis videográfico consolidaron, según la Fiscalía, una secuencia precisa: seguimientos previos, presencia de campaneros, circulación reiterada de motocicletas, ocultamiento parcial de una placa, ataque armado, repliegue hacia la esquina y huida. Todo ello, en criterio del ente acusador, demuestra una actuación coordinada y con división de trabajo. Sánchez Valencia registra una sentencia condenatoria vigente del año 2024 por el delito de hurto calificado y agravado. Según la información recolectada, se dedica a oficios varios y reside en el barrio Bochalema, en el sur de Cali. Entérese: Por segunda vez le incautaron la gafas a “Iván Mordisco”, pero él se volvió a escapar Por estos hechos, la Fiscalía le imputó los delitos de homicidio agravado —bajo la circunstancia de haber colocado a la víctima en estado de indefensión e inferioridad, al ser atacada por un grupo plural de personas— y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, con agravantes por el uso de medios motorizados y la coparticipación criminal. Con ese conjunto de elementos —testimonio presencial, reconocimiento fotográfico, videos, análisis fílmico, rastreo de motocicletas, antecedentes del capturado y verificación de ausencia de permiso para armas— la jueza tercera municipal de control de garantías de Cali lo envió a prisión de forma preventiva.

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