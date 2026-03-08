10 claves para entender los resultados de las elecciones: “ganó la democracia en Colombia”

Este domingo 8 de marzo, como lo dijo el registrador nacional Hernán Penagos al momento de cerrar las urnas, “triunfó la democracia en Colombia”. Parece un lugar común o una frase sin fondo, pero en el contexto de las actuales elecciones tiene una carga profunda y resume lo que sucedió en las últimas horas. Ganó la democracia frente a la narrativa de fraude que el presidente Gustavo Petro difundió antes, durante y después de los comicios. El jefe de Estado volvió a insistir sin pruebas en sus teorías de robo a las elecciones, todas desmentidas por quienes en EL COLOMBIANO hemos llamado “los guardianes de la democracia”; son cinco cabezas de entes de control y organismos que hicieron que estas elecciones de Senado, Cámara y consultas presidenciales pudieran realizarse con garantías para todos. Ellos son el registrador Penagos, el procurador Gregorio Eljach, la defensora del Pueblo Iris Marín, el presidente del Consejo Nacional Electoral Cristian Quiroz y la directora de la Mesa de Observación Electoral, Alejandra Barrios.

Durante este domingo, el conteo de votos, que es otro indicador para evaluar una elección, se hizo con eficiencia: a las 8:00 de la noche del domingo ya estaban casi la totalidad de los resultados de las consultas. Y en Senado, a la misma hora, más del 80% de mesas de Senado y Cámara Antioquia estaban escrutadas. Hace cuatro años, el porcentaje estaba un poco más bajo, alrededor del 57% para la misma hora, que igual es un ritmo positivo de conteo. En el país ya hemos normalizado esa rapidez, pero en regímenes autoritarios o dictaduras, reinan el fraude y la falta de transparencia. Como lo recordó la politóloga Gabriela Alonso, en las elecciones de Venezuela 2024, el primer boletín salió a las 12:04 a. m., casi 6 horas después del cierre de las urnas. En Colombia 2026, el primer boletín salió a las 4:14 p. m., apenas 14 minutos después del cierre. “Y aún así hay un sector que afirma que en Colombia no hay democracia y que la solución es una constituyente”, señaló haciendo referencia al petrismo. Como en todas las elecciones, hubo hechos de violencia en algunas regiones y denuncias de presunta compra de votos con dinero en efectivo –la Policía logró incautar más de $3.600 millones de pesos–; las maquinarias hicieron lo suyo, pero el voto de opinión se impuso, sobre todo, en las consultas.

Desde hoy lunes 9 de marzo empieza otra campaña y Paloma Valencia jugará un rol importante que pone a temblar ya no solo a Abelardo de la Espriella sino al propio Cepeda, porque la candidata del Centro Democrático podría ampliar su alcance a sectores del centro, en cabeza de Juan Daniel Oviedo, la gran sorpresa de la Gran Consulta que quedó en segundo lugar. Estas son 10 claves para entender lo que sucedió en las elecciones legislativas y de consultas y, sobre todo, lo que viene y está en juego.

1- Paloma arrasa y pone a temblar a “El Tigre”

Paloma Valencia, que entró casi de última a la Gran Consulta por Colombia, es la gran ganadora de la jornada de este domingo. Sacó cerca de 3.2 millones de votos de la consulta, que equivale al 55% de votos de ese grupo de nueve candidatos, todos con hojas de vida destacables. La senadora logró sacar esa votación gracias a una mezcla de estructura política, pero sobre todo con voto de opinión. Aunque algunos sectores creían que iba a llegar disminuida por el crecimiento político de Abelardo de la Espriella, lo cierto es que desde este lunes, el tablero se reconfiguró y la foto es otra. Valencia entrará a competir directamente con los dos punteros de las encuestas, De la Espriella e Iván Cepeda, pero con la posibilidad de crecer en sectores entre los dos extremos ideológicos. “El Tigre” debe estar pensando esta noche cómo atajar a la senadora uribista.

2- Oviedo, la sorpresa que sacó más votos que Francia

El exdirector del Dane, Juan Daniel Oviedo, no ganó la Gran Consulta, pero ganó mucho más que los otros ganadores en sus respectivas consultas (Claudia López y Roy Barreras). El economista bogotano, que cabe en la categoría de outsider, sacó más de 1.240.000 votos, es decir, más que lo que sacó Francia Márquez hace cuatro años 785.000. Lea también: Paloma Valencia es la ganadora y arrasó en la Gran Consulta por Colombia Oviedo sacó la mayoría de su votación en Bogotá y este domingo dijo públicamente que tiene una deuda con la ciudad y que su resultado podría interpretarse como un mandato para que se postule nuevamente a la alcaldía de la capital. Mientras tanto, fuentes del Centro Democrático aseguran bajo reserva que Paloma estaría interesada en ofrecerle a Oviedo ser su fórmula vicepresidencial pues estudios internos sugieren que sería la forma más fácil de crecer electoralmente.

3- Quintero y Roy Barreras: los dos grandes derrotados

Roy Barreras casi que firma en mármol que iba a sacar, por lo menos, 1.5 millones de votos en la consulta del Frente por la Vida, nombrada como la de izquierda aunque solo de nombre, pues fue el mecanismo más accidentado de todos. Se armó a última hora —el CNE resucitó al polémico exalcalde Daniel Quintero—, metieron personas desconocidas para la opinión pública y el propio presidente Petro pidió no votar en esa consulta. Se creía que por la cantidad de maquinaria y clientelismo de Barreras y Quintero podrían llegar a una votación mayor, pero los resultados fueron muy bajos. El exsenador y exembajador ante Reino Unido, curtido en la política, sacó 253.000 votos y Quintero 224.000. Es decir, ambos no alcanzan a Claudia López que en su consulta obtuvo 570.000 votos. Ellos dos son los grandes eliminados, pero seguramente terminarán aterrizando a la campaña de Cepeda, pues Petro ha dicho que prefiere la unidad, sin importar el costo.

4- ¿Fajardo ganó o perdió al no meterse a la consulta?

Según varias encuestas, la exalcaldesa Claudia López iba a sacar alrededor de 1 millón de votos. Finalmente, sacó poco más de la mitad, 571.000 votos. La Consulta de las Soluciones, impulsada por ella, fue intento por cobrar mayor relevancia en las presidenciales pues el liderazgo de centro lo tenía el exalcalde y exgobernador Sergio Fajardo. Ni él, ni Maurice Armitage y Juan Fernando Cristo le copiaron a la idea. Solo hubo un personaje desconocido para la opinión pública, el abogado Leonardo Huerta, que se le midió. Es decir, no estaba en discusión si López ganaba o no la consulta, sino con qué fuerza llegaría después de este domingo. Podría interpretarse que Fajardo acertó en no medirse a la consulta, pues pudo haber sacado una votación parecida a la de hace cuatro años en la consulta de Centro Esperanza, que fueron 723.000. ¿Se unirán? Entérese más: Elecciones a la Cámara en Antioquia: Centro Democrático, el Pacto y Creemos lideran la votación

5- El Pacto lidera en Senado y uribismo crece, pero...

El Pacto Histórico se consolidó este domingo como la bancada mayoritaria del Senado. Al cierre de esta edición, se calcula que podría tener 25 senadores, es decir sumar 5 a los 20 que tenía hace cuatro años. Es la fuerza política del Gobierno, que ha recibido su apoyo institucional y económico, pues ha habido denuncias de apoyo de contratistas para elecciones y de gasto excesivo en entidades para enfilar los votos hacia el Pacto, que en el caso de Senado era de lista cerrada. Por otro lado, el Centro Democrático llegaría a 17 curules, es decir cuatro más que la bancada actual. Quienes más perdieron curules fueron el Partido Conservador (4) y Cambio Radical (5). El Partido Liberal perdería solo una curul y queda con 13, el Partido Verde pierde dos y queda con 11 y La con 9, también solo pierde una. Mira y nuevo Liberalismo obtendrían 5 senadores y Salvación Nacional, 3.

6- Los votos que Salvación y Creemos le “quitaron” al CD

Aunque el Movimiento Salvación Nacional, que apoya a Abelardo de la Espriella, logró pasar el umbral y obtendría cuatro senadores, lo cierto es que en una parte de la derecha hay un sinsabor. Si se suman las curules de Salvación y las de Creemos —el partido del alcalde Federico Gutiérrez que se quemaron—, el Centro Democrático habría podido obtener por lo menos cuatro curules más hasta alcanzar 21 o 22 escaños. Creemos sacó 222.000 votos para Senado y Salvación Nacional casi 700.000. Todo esto bajo el supuesto de que ambos movimientos apelan al mismo votante que tendría el uribismo. Falta por ver qué tan fortalecido llega De la Espriella a primera vuelta con una bancada propia tan reducida pues tanto Creemos como Salvación le dieron su apoyo. En cambio, Paloma Valencia tiene una bancada nutrida en Senado y en la Cámara también en varios departamentos.

7- Los grandes quemados al Congreso

Hubo candidatos de renombre que no lograron obtener la votación necesaria para ganarse una curul en el Senado, ya que ni ellos ni su partido o coalición alcanzaron los votos requeridos. Entre ellos se encuentran Álvaro Uribe con el Centro Democrático, Jorge Enrique Robledo con la coalición Ahora Colombia y Angélica Lozano con Alianza Verde. En la lista de “quemados” también figuran María Paz Gaviria, Juan Carlos Losada y Horacio José Serpa, todos del Liberal. También aparece la exesposa de Petro, Mary Luz Herrán, quien no logró curul; Carlos Fernando Motoa, cabeza de lista de Cambio Radical y Lina Garrido y César Augusto Lorduy; León Fredy Muñoz Lopera con el Verde, así como Katherine Miranda. Finalmente, la excandidata presidencial Íngrid Betancourt figura como una de las quemadas con su propio movimiento, el Partido Verde Oxígeno. Le puede interesar: Elecciones al Senado: Pacto Histórico y Centro Democrático lideran y se disputan las mayorías

8- Se quemó el Partido Comunes: ¿el fin de las Farc?

El Partido Comunes, que nació del acuerdo firmado entre la guerrilla de las Farc y el gobierno de Juan Manuel Santos, tuvo cinco curules en el Senado y cinco en la Cámara durante los períodos 2018-2022 y 2022-2026. Después de esos dos periodos, debían medirse a voto limpio. Y perdieron pues hacían parte de la lista Fuerza Ciudadana que apenas superó los 100.000 votos. Una de las cartas “fuertes” de Comunes era la congresista Sandra Ramírez, pero sacó 7.600 votos. Es decir, desaparecen las extintas Farc del Legislativo.

9- Renovación del 76% en la Cámara por Antioquia

Solo 4 de los 17 representantes a la Cámara de Representantes por Antioquia que al cierre de esta edición alcanzaban silla en el Congreso repetirían curul, lo que significa que el 76% de la participación paisa en la cámara baja para el periodo 2026-2030 debutará. Antioquia se ratificó como un bastión de oposición al actual Gobierno Nacional. El partido de Álvaro Uribe fue el más votado a la Cámara en el departamento con más de 715.000 votos, el 32% de la participación. El Pacto Histórico tuvo un crecimiento de su participación: pasó de 224.586 votos hace cuatro años a más de 380.000 sufragios en estas elecciones, lo que le permitió pasar de 2 a 3 curules en la Cámara por Antioquia. Las toldas liberales y conservadoras perdieron participación en la Cámara por Antioquia al pasar de 3 a 2 curules cada uno. El movimiento Creemos, de Federico Gutiérrez, superó los 280.000 votos que le alcanzarían para dos curules en la Cámara.

10- El tal fraude de Petro quedó desmentido