Petro se inventó un indicador para decir que ‘salvó’ niños en su Gobierno

Del Gobierno del presidente Gustavo Petro se podría escribir un libro con la cantidad de yerros y desinformación que ha compartido en sus redes sociales y actos públicos sobre el sistema de salud e indicadores de salud pública. Sin embargo, su más reciente tesis en ese sentido abre un nuevo capítulo en su decálogo de manipulación de cifras: inventarse un indicador para medir la mortalidad infantil en Colombia.
A mediados de febrero pasado la indignación se volcó contra Petro y su ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, luego de que responsabilizaran a la señora Katerine Pico por la muerte de su hijo Kevin Acosta. El menor —oriundo del Huila— murió después de una caída que sufrió y que se le complicó debido a la hemofilia que padecía y a que llevaba dos meses sin que la Nueva EPS (administrada por el Gobierno) le entregara el medicamento que necesitaba para su tratamiento.
Le puede interesar: Así cambia la vida de una menor con cáncer que no puede acceder a medicinas
En medio de la ola de críticas que recibió el Gobierno por sugerir que la señora Pico tenía la culpa por dejarlo montar en bicicleta y no mantenerlo aislado, el presidente echó mano de su cuenta de X (antiguo Twitter) para mostrar que los indicadores de mortalidad infantil en su Presidencia mejoraron en comparación con las de sus tres antecesores: Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque.