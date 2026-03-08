Atención: Más de 700 denuncias de posibles irregularidades electorales en las primeras horas de votación

En el segundo balance del Puesto de Mando Unificado, las autoridades informaron que ya se han recibido 775 denuncias por posibles irregularidades electorales durante la jornada de este domingo 8 de marzo. Aunque el Gobierno asegura que el proceso avanza sin hechos graves, algunos incidentes en distintas regiones han llamado la atención en las primeras horas de votación.

El reporte fue entregado por el Puesto de Mando Unificado (PMU), la instancia desde la cual el Gobierno y los organismos de control hacen seguimiento permanente al desarrollo de la jornada electoral en todo el país. En este espacio participan varias entidades del Estado, entre ellas los ministerios del Interior, Defensa y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, además del procurador general, el registrador nacional, el presidente del Consejo Nacional Electoral, la defensora del Pueblo y los altos mandos de las Fuerzas Militares y de la Policía, quienes evalúan en tiempo real la situación del proceso electoral.

De acuerdo con el reporte más reciente, a través de la plataforma URIEL, habilitada para recibir denuncias relacionadas con delitos o irregularidades electorales, se han radicado 775 reportes ciudadanos. De ese total, 748 denuncias corresponden a hechos ocurridos dentro del territorio nacional, mientras que 15 se registraron en Bogotá y el resto proviene de colombianos que ejercen su derecho al voto desde el exterior.