Esto pesará el triunfo de Paloma Valencia para competirle a Cepeda y De La Espriella

Con los resultados de las consultas interpartidistas terminó el primer tiempo de la carrera presidencial de 2026, con un resultado que deja a la centroderecha fortalecida para encarar la primera vuelta, que se llevará a cabo el próximo 31 de mayo. Aunque no participaron los dos punteros de las encuestas —el senador Iván Cepeda y el abogado Abelardo de la Espriella—, más de 6,8 millones de personas pidieron el tarjetón de quienes se medían para llegar a la Casa de Nariño. La ganadora indiscutible es la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia. No solo sacó 321 millones de votos, que le dieron la victoria en la Gran Consulta por Colombia, sino que ese grupo acumuló el 82 % (5,6 millones) de la votación de las tres. Esa consulta, además, alcanzó a superar los 5 millones de votos (número que estaba en el presupuesto del mejor escenario para ellos). Así mismo, superó por más de 1,6 millones de votos la consulta de la centroderecha (entonces “Equipo por Colombia”) de 2022, que obtuvo 3,9 millones de apoyos y sacó ganador a Federico Gutiérrez con 2,1 millones. Aun así, sacó cerca de 265.000 menos que la consulta de ese espectro político en 2018, que tuvo 5,9 millones y ubicó a Iván Duque como ganador (con 4 millones), que luego picó en punta y se convirtió en presidente. Le puede interesar: ¿Un nuevo bipartidismo? Uribismo y petrismo en disputa por el Senado. Así mismo, estos resultados sirvieron para pasarle el cedazo a la baraja de candidatos, pues quedaron 13 fuera de carrera para la primera vuelta. Y, considerando la ventaja de casi 40 % que le sacó Valencia a Claudia López y Roy Barreras (los otros ganadores de las demás consultas), prácticamente fueron 15 los “descalificados”. Por otro lado, dejó dos hechos importantes: sacó más de 118.000 apoyos que la coalición del Pacto Histórico en 2022 (que catapultó a Gustavo Petro a la Presidencia) y dejó la sorpresa de la jornada electoral con Juan Daniel Oviedo, quien obtuvo 1,2 millones de votos (más de 450.000 que el fenómeno político de 2022, que fue la hoy vicepresidenta Francia Márquez).

Una campaña luchada

A diferencia de su victoria este 8 de marzo —predecible, según las encuestas—, el triunfo en la encuesta interna de su partido a finales de 2025 fue sorpresivo, pues diferentes encuestas y sondeos daban como favorita a la también congresista María Fernanda Cabal, quien pidió una escisión del partido tras cuestionar ese proceso. Finalmente, el partido cerró filas en favor de Valencia y reiteraron que fue un proceso “absolutamente transparente”. A diferencia de Cabal, a la ahora candidata se le ve como una figura que puede recoger votos del centro político o de la centroderecha. Por eso, su apuesta es recoger votos de esos sectores, que son necesarios para ganar en una hipotética segunda vuelta.

En los últimos meses, la senadora, oriunda del departamento del Cauca, estuvo haciendo campaña de la mano del expresidente Álvaro Uribe Vélez. El político antioqueño la acompañó a diferentes regiones, donde salieron juntos en tarima en varias ocasiones. El exmandatario era candidato al Senado en el puesto 25 de la lista cerrado del Centro Democrático, por lo que la correría política con ella estuvo basada en el llamado a votar “por Uribe, los de Uribe y la de Uribe”. En su discurso de victoria, Paloma Valencia aseguró que “les aseguro que no vamos a dejar ni un solo colombiano ni una colombiana ni un adulto mayor ni un niño ni una niña en nuestro en giro en marcha hacia una nación justa. Todos serán tenidos en cuenta, todos serán abrazados y queridos, todos serán parte de nuestro proyecto de transformación de la Colombia que viene”. La senadora Valencia también se ha enfrentado a la sombra de un posible apoyo de Uribe a Abelardo de la Espriella. A pesar de que el abogado no participó en la consulta que hoy ganó la ella, Uribe dijo en su momento que si De la Espriella pasa a segunda vuelta y no su candidata, lo apoyará a él. “Felicito a la Dra. Paloma Valencia y le deseo lo mejor en el camino que escogió para buscar la Presidencia”, expresó De la Espriella tras conocer los resultados de esa consulta. Además, reiteró que “si quien salga ganador de la consulta llegase a superarme, seré el primero en cargarle el maletín para vencer a Cepeda o a cualquiera a quien Petro pretenda atornillar al poder”. Así llegó a la Gran Consulta Tras varias semanas de especulación en las fiestas de fin de año, Valencia llegó a la Gran Consulta el 22 de diciembre. Fue la penúltima en llegar, antes del exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa. Para ese momento estaban Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas, Vicky Dávila, David Luna, Juan Daniel Oviedo, Aníbal Gaviria y Juan Carlos Pinzón. “Tenemos que preservar nuestra democracia contra aquellos que quieren destruirla; defender la libertad y el mercado ante quienes quieren el estatismo; recuperar la seguridad frente a quienes creen que la paz se consigue con complacencias con los criminales y entregando el territorio a los violentos”, destacó en ese momento la senadora. La decisión se dio después de que Uribe dijera estar abierto a una consulta que incluyera “desde Abelardo de la Espriella hasta Sergio Fajardo”. Sin embargo, ante la negativa de estos candidatos de hacer parte de este mecanismo, Valencia y Uribe decidieron entrar a la Gran Consulta tras un “diálogo intenso” con la bancada parlamentaria, el director del partido Gabriel Vallejo y otros candidatos al Congreso.

La candidata en firme de la centroderecha lleva tres periodos seguidos como senadora. Nació en Popayán en una familia política: es nieta del expresidente Guillermo León Valencia e hija del excongresista Ignacio Valencia. Estudió derecho y filosofía, así como una especialización en Economía en la Universidad de los Andes, de la cual su tío, Mario Laserna, fue uno de los fundadores. También tiene una maestría en Escritura Creativa de la Universidad de Nueva York. Si bien es su primera candidatura presidencial, había sido precandidata del uribismo en 2018. En esa ocasión dio un paso al costado para apoyar a Iván Duque, quien ganó la Presidencia. Se espera que el próximo jueves la candidata anuncie quién será su fórmula vicepresidencial. El nombre de Juan Daniel Oviedo, como la sorpresa de esta jornada, suena para eso. “Hasta el momento no hemos hablado de una posibilidad de vicepresidencia, sobre todo porque esperaría uno que el Centro Democrático analice cualitativamente y territorialmente de dónde vinieron sus votos”, dijo el exdirector del Dane. López y el triunfo agridulce de la consulta “yo con yo” Claudia López ganó la Consulta de las Soluciones, que disputó con el abogado Leonardo Huerta. La exalcaldesa de Bogotá, con el 98 % de mesas informadas, llevaba 570.193 votos, mientras que su contrincante sacó 43.544. Así, se convierte en líder de la consulta del centro en la que solo hubo dos participantes, pues Sergio Fajardo, Maurice Armitage y Juan Fernando Cristo no se sumaron. Con una carrera política marcada por el activismo anticorrupción, su paso por el Congreso y su gestión al frente de la capital del país, López llegó a esta jornada electoral como una de las aspirantes más conocidas del tarjetón de las consultas. Ese grupo más de 613.000 votos: más de 5 millones menos que la Gran Consulta y casi 300.000 más que el Frente por la Vida (la de centroizquierda). Claudia López Hernández inició su participación en la vida pública a finales de los años 80 como parte del movimiento estudiantil que impulsó la llamada Séptima Papeleta, una iniciativa que contribuyó a la convocatoria de la Asamblea Constituyente que dio origen a la Constitución de 1991. Estudió biología en la Universidad Distrital, pero se graduó en Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales en la Universidad Externado de Colombia. Más adelante continuó su formación académica en Estados Unidos, donde obtuvo una maestría en Administración Pública y Política Urbana en la Universidad de Columbia y un doctorado en Ciencia Política en la Universidad Northwestern.

Antes de llegar a cargos de elección popular ocupó varios puestos en la administración pública, entre ellos directora del Departamento Administrativo de Acción Comunal de Bogotá y alcaldesa local de SantaFé. Su salto definitivo a la política nacional fue en 2014, cuando fue elegida senadora por el partido Alianza Verde. También fue una de las principales impulsoras de la Consulta Anticorrupción realizada en 2018, una iniciativa ciudadana que obtuvo más de 11 millones de votos. López fue elegida alcaldesa de Bogotá en octubre de 2019 tras derrotar por un estrecho margen a Carlos Fernando Galán. Su victoria marcó varios hitos en la política de la capital: se convirtió en la primera mujer en gobernar la ciudad, la primera alcaldesa de centro político y la primera mandataria abiertamente lesbiana elegida para ese cargo. Llegó al poder con una campaña en la que prometía transformar la ciudad con una agenda centrada en la seguridad, la movilidad y la lucha contra la corrupción. “Al uribismo le vamos a ganar en primera vuelta”, dijo la candidata en su discurso de victoria. Cuando ganar es perder (no poco): Roy Barreras se impuso sobre Daniel Quintero Roy Leonardo Barreras Montealegre fue el pírrico ganador de la consulta Frente por la Vida, en la que superó al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle. Con el 98 % de mesas informadas, el exsenador apenas llegó a los 254.713 votos, seguido por el exalcalde, quien obtuvo 225.609 apoyos. Estos resultados indican que, con poco más de 590.000, fue la consulta menos votada. Una vez se conocieron los resultados, el exembajador de Colombia en Reino Unido le sacó en cara al presidente Gustavo Petro el “error estratégico” de haber pedido al país no votar las consultas. “Presidente Petro, te lo advertí: abandonar las urnas era dejar las canchas libres a la derecha”, dijo.