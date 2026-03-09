Esto pesará el triunfo de Paloma Valencia para competirle a Cepeda y De La Espriella

Con los resultados de las consultas interpartidistas terminó el primer tiempo de la carrera presidencial de 2026, con un resultado que deja a la centroderecha fortalecida para encarar la primera vuelta, que se llevará a cabo el próximo 31 de mayo. Aunque no participaron los dos punteros de las encuestas —el senador Iván Cepeda y el abogado Abelardo de la Espriella—, más de 6,8 millones de personas pidieron el tarjetón de quienes se medían para llegar a la Casa de Nariño.
La ganadora indiscutible es la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia. No solo sacó 321 millones de votos, que le dieron la victoria en la Gran Consulta por Colombia, sino que ese grupo acumuló el 82 % (5,6 millones) de la votación de las tres.
Esa consulta, además, alcanzó a superar los 5 millones de votos (número que estaba en el presupuesto del mejor escenario para ellos). Así mismo, superó por más de 1,6 millones de votos la consulta de la centroderecha (entonces “Equipo por Colombia”) de 2022, que obtuvo 3,9 millones de apoyos y sacó ganador a Federico Gutiérrez con 2,1 millones. Aun así, sacó cerca de 265.000 menos que la consulta de ese espectro político en 2018, que tuvo 5,9 millones y ubicó a Iván Duque como ganador (con 4 millones), que luego picó en punta y se convirtió en presidente.
Así mismo, estos resultados sirvieron para pasarle el cedazo a la baraja de candidatos, pues quedaron 13 fuera de carrera para la primera vuelta. Y, considerando la ventaja de casi 40 % que le sacó Valencia a Claudia López y Roy Barreras (los otros ganadores de las demás consultas), prácticamente fueron 15 los “descalificados”.
Por otro lado, dejó dos hechos importantes: sacó más de 118.000 apoyos que la coalición del Pacto Histórico en 2022 (que catapultó a Gustavo Petro a la Presidencia) y dejó la sorpresa de la jornada electoral con Juan Daniel Oviedo, quien obtuvo 1,2 millones de votos (más de 450.000 que el fenómeno político de 2022, que fue la hoy vicepresidenta Francia Márquez).