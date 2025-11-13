¿Benedetti usa a sus familiares como testaferros? Las denuncias, propiedades y el papel de Ricardo Leyva

El caso del ministro Armando Benedetti ha vuelto a poner bajo la lupa el vínculo entre poder político y negocios privados. La Corte Suprema de Justicia intensificó su investigación por presunto enriquecimiento ilícito, centrando su atención en una serie de bienes, contratos y transacciones que, a juicio de expertos, configuran una red de ocultamiento patrimonial.
Aunque no existe por ahora una investigación judicial formal que confirme irregularidades, los hallazgos y señalamientos del abogado Camilo Enciso, exsecretario de Transparencia, apuntan a un patrón que se repite. Bienes de alto valor que no aparecen a nombre de Benedetti, pero que en la práctica estarían bajo su control o el de su familia.
Lea aquí: “Es como...una calidad, más o menos, un intercambio”: esposa de Benedetti sobre la mansión que fue allanada