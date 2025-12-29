x

Voladores, volcanes y bengalas: Policía incautó 300 kilos de pólvora en El Peñol, Oriente antioqueño

El material pirotécnico era transportado por un hombre de 65 años que no contaba con ninguno de los permisos requeridos. Conozca más detalles.

  • Entre el material incautado, hay 2.400 voladores, 19 volcanes y 81 bengalas. FOTO: Cortesía Policía Antioquia
    Entre el material incautado, hay 2.400 voladores, 19 volcanes y 81 bengalas. FOTO: Cortesía Policía Antioquia
El Colombiano
hace 16 horas
bookmark

Durante labores de registro y control en las vías del municipio de El Peñol, Oriente antioqueño, la Policía incautó 300 kilos de pólvora blanca que eran movilizados en un vehículo por un hombre de 65 años de edad, oriundo de La Estrella, quien según el reporte, se dedica a actividades comerciales en la zona.

Lea más: No lo provocó un volador: esta sería la causa del incendio de una vivienda en Granizal, Medellín

Entre el material incautado, avaluado aproximadamente en $20 millones, hay 2.400 voladores, 115 tortas de diferentes capacidades de tiro, 19 volcanes, 50 cohetes lunares, 81 bengalas, 60 rositas, 100 mariposas girasol, 30 cajas de pito aéreo, 30 tumba ranchos, 10 metralletas, 8 bazucas entre otros elementos pirotécnicos.

“Esta acción preventiva reduce riesgos de quemaduras y lesiones, especialmente en niños y adolescentes en esta temporada de festividades. La Policía Nacional reitera el llamado a no fabricar ni comercializar pólvora ilegal, y a denunciar estos hechos a través de la línea 123”, dijo el Coronel Luis Fernando Muñoz Guzmán, Comandante encargado del Departamento de Policía Antioquia.

Los elementos fueron llevados a la Inspección de Policía de El Peñol donde se procedió con su destrucción.

Cifras de quemados en Antioquia

Faltan tan sólo dos días para que termine el año pero no se detienen las malas noticias sobre lesionados por pólvora en Antioquia.

Entérese: Descolgados por las ventanas, Bomberos alegraron la Navidad de los niños hospitalizados en Medellín

Con corte al 28 de diciembre, se han registrado 136 quemados con voladores, papeletas, chorrillos y demás artefactos fabricados con pólvora y que son usados como parte de los festejos navideños, más allá de las múltiples leyes que restringen su uso y venta en los 125 municipios que conforman el departamento.

En este 2025 lo más delicado es que hay 41 menores de 18 años que resultaron lesionados usando estos elementos, pese a las duras sanciones que hay para los adultos responsables de los menores. Esto, sumado a que hay 13 personas de todas las edades que perdieron alguna extremidad.

A falta del último pico del año, el departamento lleva más quemados que en las últimas ocho navidades, lo que genera una inminente alerta en los entes de control y demuestra la poca efectividad de las campañas anti pólvora.

Desde la seccional de Salud de Antioquia señalaron que la dificultad es que la generación más joven es la que usa estos elementos, en muchos casos como juego, y reiteraron que continuarán con la labor pedagógica para que este diciembre quede en un simple mal recuerdo frente a este tema.

Utilidad para la vida