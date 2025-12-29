Voladores, volcanes y bengalas: Policía incautó 300 kilos de pólvora en El Peñol, Oriente antioqueño

Durante labores de registro y control en las vías del municipio de El Peñol, Oriente antioqueño, la Policía incautó 300 kilos de pólvora blanca que eran movilizados en un vehículo por un hombre de 65 años de edad, oriundo de La Estrella, quien según el reporte, se dedica a actividades comerciales en la zona.
Entre el material incautado, avaluado aproximadamente en $20 millones, hay 2.400 voladores, 115 tortas de diferentes capacidades de tiro, 19 volcanes, 50 cohetes lunares, 81 bengalas, 60 rositas, 100 mariposas girasol, 30 cajas de pito aéreo, 30 tumba ranchos, 10 metralletas, 8 bazucas entre otros elementos pirotécnicos.