Aprobada en segundo debate reforma a la educación superior: se destinará 1% del PIB a financiar universidades públicas

El Senado aprobó en segundo debate un proyecto de ley que reforma la Ley 30 para garantizar 18 billones de pesos al financiamiento de la educación superior pública, destinando a futuro el 1% del PIB a este sector.

    La iniciativa incluye recursos para 34 instituciones técnicas y tecnológicas, y permite a comunidades educativas crear veedurías con apoyo de la Contraloría para vigilar el uso de los fondos. FOTO: CAMILO SUÁREZ
El Colombiano
24 de septiembre de 2025
bookmark

En el segundo de sus cuatro debates, este miércoles la plenaria del Senado aprobó un proyecto de ley que le apuesta a transformar el financiamiento de la educación superior pública en Colombia.

La iniciativa, que ahora pasa a tercer debate en la Comisión Sexta de la Cámara, fue aprobada con 60 votos a favor y cero en contra. El proyecto plantea reformar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 buscando que se destinen recursos por el orden de $18 billones para atender el déficit de universidades públicas.

“Reformamos los artículos 86 y 87 para empezar a cerrar esa brecha y que en un horizonte de mediano plazo el 1% del PIB se destine a financiar la universidad pública. Tiene un componente cíclico, pero ya no se va a utilizar el Índice de Precios al Consumidor, sino el Índice de los Costos de la Educación Superior que tiene una relación muchísimo mayor con lo que cuesta realmente la educación pública”, explicó el ministro del ramo, Daniel Rojas Medellín.

El ministro manifestó además que se busca beneficiar a 34 instituciones técnicas y tecnológicas que no tenían base presupuestal y que ahora contarán con recursos del Presupuesto General de la Nación.

“Se incluyen instituciones de educación superior que estaban por fuera la ley. Nos faltan ahora dos debates en la Cámara de Representantes en Comisión Sexta y en plenaria”, agregó.

Rojas señaló que con la nueva inyección de recursos las instituciones de educación superior recibirán automáticamente más plata, “asegurando financiación estable, calidad académica y mejores condiciones para estudiantes, docentes y administrativos”.

Por otro lado, se crea un artículo que faculta a las comunidades educativas para conformar veedurías ciudadanas que vigilen de cerca los recursos públicos destinados a la educación superior.

“Estos procesos contarán con el acompañamiento de la Contraloría General de la República, garantizando un verdadero control social, participativo y transparente”, indicó el Ministerio.

