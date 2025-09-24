Aprobada en segundo debate reforma a la educación superior: se destinará 1% del PIB a financiar universidades públicas

En el segundo de sus cuatro debates, este miércoles la plenaria del Senado aprobó un proyecto de ley que le apuesta a transformar el financiamiento de la educación superior pública en Colombia.
La iniciativa, que ahora pasa a tercer debate en la Comisión Sexta de la Cámara, fue aprobada con 60 votos a favor y cero en contra. El proyecto plantea reformar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 buscando que se destinen recursos por el orden de $18 billones para atender el déficit de universidades públicas.