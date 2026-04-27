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Aprobación del presidente Petro cayó 1,7% desde febrero, según encuesta Invamer

Los resultados generaron polémica entre sus detractores y seguidores. La encuesta fue publicada este fin de semana, y también abordó los posibles escenarios electorales. ¿Cómo leer las cifras?

  • La aprobación del presidente para esta medición fue del 47,3%. FOTO: COLPRENSA
    La aprobación del presidente para esta medición fue del 47,3%. FOTO: COLPRENSA
El Colombiano
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hace 2 horas
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Al Gobierno de Gustavo Petro le quedan tres meses. En un mes se sabrá si su proyecto político continúa (en caso de que gane Iván Cepeda). Antes de saberlo, los termómetros sobre su gestión ya se están encendiendo: ¿”el pueblo” colombiano lo aprueba? La última encuesta de Invamer respondió a la pregunta.

Según la medición, para abril de 2026 la favorabilidad del presidente Petro se encuentra en 47,3%, muy cerca de su cifra de desaprobación, que se ubicó en 48,9%.

Aunque las cifras son cercanas, lo que muestran las mediciones es que desde febrero, la aprobación del mandatario colombiano bajó 1,7%, pues para esa época sus cifras verdes eran de 49%.

Algo que resalta es que la favorabilidad del presidente fue muy variable durante su Gobierno. Al llegar en 2022, la cifra de aprobación (según Invamer) era del 50%. Es decir, cerrar el Gobierno con una aprobación del 47% no representa una enorme caída, sino una presunta estabilidad.

Sin embargo, en el medio el presidente tuvo una gran recaída. Para mayo de 2023, ni siquiera un año completo tras posesionarse, su favorabilidad ya había caído a 34%.

A partir de ahí varió mínimamente, siendo de 35% en julio de 2024; de 36% en noviembre de ese mismo año; bajó a 35% en marzo de 2025; y en agosto y noviembre de 2025 su favorabilidad fue de 37% y 38% respectivamente.

Jorge Andrés Rico Zapata, analista, asesor y docente, explicó a EL COLOMBIANO que los sondeos de opinión ofrecen solo una aproximación al panorama político y electoral, pero no constituyen una verdad definitiva.

Según indicó, para entender los resultados es clave mirar varios factores que se relacionan con el aumento en la aprobación y, al mismo tiempo, con el crecimiento de problemas estructurales del país, como los institucionales, de corrupción y fiscales.

Sobre el incremento del salario mínimo, señaló que esta decisión ha sido bien recibida por ciertos sectores, porque impacta directamente el bolsillo de los ciudadanos en el corto plazo. Sin embargo, advirtió que muchas veces no se consideran sus posibles efectos a futuro en la estabilidad económica.

En sus palabras, se trata de una medida que “a futuro, atomiza el ecosistema económico”.

También destacó que el Gobierno cuenta con una amplia capacidad de contratación, lo que le permite vincular a numerosas personas mediante prestación de servicios. Este fenómeno, explicó, termina traduciéndose en una mejora de la imagen oficial, ya que esos movimientos laborales inciden en la percepción favorable hacia la administración.

En cuanto a la disminución del 1,7% que se registró de febrero a abril, Ríos advierte que no es una variación grande, sino que de hecho podría leerse como estabilidad. En ese sentido, resaltó que la época electoral también podría estar beneficiando al mandatario, pues el candidato del oficialismo, Iván Cepeda, ha hecho una campaña política basada en la emocionalidad.

”Las frases y narrativas conectan bien con el público (...) No es necesariamente malo que una campaña política sea emocional, porque de eso se trata, sin embargo, el problema detrás de eso es que no hay propuestas, es decir, argumentos”, explicó.

InfogrÃ¡fico
Aprobación del presidente Petro cayó 1,7% desde febrero, según encuesta Invamer

El analista añadió que la favorabilidad también viene de la fragmentación que se presenta actualmente en la derecha. “La oposición está fragmentada, la mayoría son egocéntricos y no se han dado cuenta de que hay un proyecto político en común para defender”, dijo, agregando que la única candidata que ha tomado ese camino ha sido Paloma Valencia.

Así, entre polarizaciones y fragmentaciones, el oficialismo ha encontrado el camino para repuntar su imagen a pesar de la crisis fiscal, en salud y en seguridad.

”En ese sentido yo creo que es muy improbable que Iván Cepeda acepte ir a algún debate. Un debate se gana con argumentos, no con emocionalidad, y ese es un terreno muy hostil y peligroso para una campaña cimentada en la emoción”, finalizó.

¿Petro fue mejor presidente que Duque?

Fue en enero cuando Gustavo Petro volvió a estar por encima del 40% de favorabilidad. Eso, si se contrasta con el gobierno de Iván Duque Márquez, parece un balance mucho más positivo (aunque esté en la línea gris que marca la ruptura entre aprobación y desaprobación).

En abril de 2022, Duque enfrentaba un rechazo cercano al 65%, mientras que apenas alrededor del 30% de los encuestados respaldaba su gestión. Para junio de ese mismo año, su aprobación cayó un poco más, situándose en 28%, sin que disminuyera de forma significativa el alto nivel de desaprobación hacia su administración.

Lea también: Elecciones 2026: Cepeda sube y Paloma Valencia se duplica, metiéndose en la pelea por la segunda vuelta, según Invamer

Ficha técnica

Para garantizar transparencia, la ficha técnica de la encuesta acompaña los artículos:

EMPRESA QUE REALIZÓ LA ENCUESTA: INVAMER S.A.S.

PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LA ENCOMENDÓ: Noticias Caracol y Blu radio.

FUENTE DE FINANCIACIÓN: Noticias Caracol y Blu radio.

PROPÓSITO DEL ESTUDIO: conocer la percepción del universo representado según el contenido de este informe y las preguntas textuales que hacen parte del mismo.

UNIVERSO REPRESENTADO: hombres y mujeres mayores de 18 años de todos los niveles socioeconómicos y de todas las regiones de Colombia a las que se refiere el artículo 45 de la ley 2056 de 2020.

TEMAS CONCRETOS A LOS QUE SE REFIERE: intención de voto en las próximas elecciones de Presidente de Colombia, estado de ánimo, aprobación del Presidente, imagen de instituciones de Colombia, principal problema por resolver en el país, aceptación respecto a leyes, propuestas o afirmaciones del momento.

PERSONAS E INSTITUCIONES POR QUIEN SE INDAGÓ: Personas: Sergio Fajardo Valderrama, Juan Manuel Galán, Claudia López, Juan Daniel Oviedo, David Luna, Aníbal Gaviria, Mauricio Cárdenas, Mauricio Lizcano, Maurice Armitage, Enrique Peñalosa, Miguel Uribe Londoño, Daniel Palacios, Felipe Córdoba, Paloma Valencia, Vicky Dávila, Abelardo de la Espriella, Juan Carlos Pinzón, Germán Vargas Lleras, Iván Cepeda, Roy Barreras, Camilo Romero, Carlos Caicedo, Luis Gilberto Murillo, Luis Carlos Reyes, Juan Fernando Cristo, Santiago Botero, Clara López, Sondra Macollins, Leonardo Humberto Huerta Gutiérrez, Héctor Elías Pineda, Edison Lucio Torres Moreno, Martha Viviana Bernal, Daniel Quintero Calle, Gustavo Petro, Álvaro Uribe Vélez, Andrés Pastrana Arango, Ernesto Samper Pizano, Juan Manuel Santos, César Gaviria Trujillo, Iván Duque Márquez, La presidenta Interina de Venezuela Delcy Rodríguez, El Presidente electo de Estados Unidos Donald Trump, El Presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, El Presidente de El Salvador Nayib Bukele, El presidente de Argentina Javier Milei.Instituciones: La Iglesia Católica, El Congreso, La Fiscalía General, Las Fuerzas Militares, La Policía, Los Sindicatos, Los empresarios, Los medios de comunicación, La Corte Constitucional, La Junta Directiva del Banco de la República, La Procuraduría General, La Contraloría General, El sistema judicial colombiano, Los Partidos Políticos, La Corte Suprema de Justicia, La JEP (Jurisdicción Especial para la Paz), El ELN, Las redes sociales, La Registraduría Nacional del Estado Civil.

ESPACIO GEOGRÁFICO Y FECHA DE REALIZACIÓN: esta encuesta fue realizada en todas las regiones de Colombia a las que se refiere el artículo 45 de la ley 2056 de 2020, entre el 11 y el 22 de febrero de 2026.TIPO DE ESTUDIO CON ARREGLO A LAS CATEGORÍAS: “encuesta o encuesta por muestreo probabilístico” según las descripciones del artículo 3 de la ley 2494 de 2025.

MARGEN DE ERROR DE DISEÑO Y NIVEL DE CONFIANZA: el margen de error de diseño es de 1,93% con un nivel de confianza de 95%. El margen de error de cada indicador se encuentra en el transcurso del informe y en el anexo que se envía al CNE.

MÉTODO DE RECOLECCIÓN DE DATOS: encuestas personales en el hogar del encuestado.

NOMBRE DE LOS PROFESIONALES EN ESTADÍSTICA: en Invamer, el estudio fue desarrollado por un equipo multidisciplinario de diversos procesos que hacen parte de una encuesta, dentro del cual se encuentran los profesionales del área de estadística William Alexander Aguirre Antolinez y Santiago Poveda Grajales, quienes aportaron su experiencia técnica y rigurosidad metodológica al proceso.

CONTRAPRESTACIÓN POR RESPONDER LA ENCUESTA: no hubo contraprestación a ninguno de los encuestados por responder la encuesta.

MÉTODO DE VALIDACIÓN: se revisó el 100% de las encuestas realizadas y se supervisó el 10% de las mismas.

SUBCONTRATACIÓN: no aplica. En Invamer todos los colaboradores son contratados directamente y con empleo formal.

NÚMERO DE ENCUESTADORES: en el estudio participaron 111 encuestadores.

TIPO Y TAMAÑO DE LA MUESTRA: Se realizó un muestreo probabilístico por etapas con un tamaño de muestra de 3.800 encuestas en 147 municipios (24 capitales y 123 no capitales), dentro de los cuales se incluyeron los municipios de inclusión forzosa, municipios grandes, medianos y pequeños según la descripción que se encuentra en el artículo 3 de la ley 2494 de 2025.

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