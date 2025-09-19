Transportadores informales en Bogotá denuncian amenazas de muerte de alias Satanás pese a que está en la cárcel; ¿qué dice la Policía?

“La felicidad y la tranquilidad no tienen precio”, así termina el panfleto amenazador. A pesar de la captura de José Manuel Vera, alias Satanás, en noviembre de 2023, y del posterior arresto de su supuesto segundo al mando, alias Moisés, en marzo de 2025, una ola de intimidaciones, atentados y exigencias económicas mantiene en vilo a los transportadores informales del norte de Bogotá. Fuentes policiales y denuncias de conductores atribuyen a la estructura criminal conocida como “Los Satanás” la campaña de violencia que, en las últimas semanas, dejó a un conductor asesinado y a otro gravemente herido.

Los hechos se han concentrado en localidades como Toberín y Cantalejo (Suba), donde conductores de camionetas tipo chana reportaron ataques con arma de fuego, panfletos amenazantes dejados sobre motocicletas y exigencias de pago que, según las denuncias recogidas por Blu Radio, alcanzarían hasta $1.000.000 mensuales por vehículo —una suma que los trabajadores informales aseguran no pueden asumir—. Le puede interesar: En video | Denuncian agresión xenofóbica a la salida del Festival Cordillera: “eres una piojosa (...) invades nuestro país” Una de las comunicaciones que circulan en la zona advierte de manera explícita a los conductores: “Les hicimos un llamado y no se comunicaron, este es el segundo aviso; si no llaman a cuadrar con nosotros vamos a empezar a matarlos. El tercer llamado será dejando un muerto. La felicidad y la tranquilidad no tiene precio. Atentamente: ‘Satanás’, ‘Moisés’.”

Así son los panfletos circulando. Foto: Redes sociales.

Fuentes de la Policía consultadas por el medio citado aseguran que una de las hipótesis de las autoridades es que la estructura seguiría operando a través de redes de colaboradores o que las extorsiones obedecen a remanentes del grupo que continuaron su accionar pese a las detenciones. La investigación por los homicidios y los atentados está en curso. El caso más grave ocurrió en Cantalejo, donde un transportador que se negó a pagar fue asesinado por sicarios; otro conductor recibió disparos en las piernas y permanece recuperándose. Los transportadores denuncian que los panfletos y las amenazas se han vuelto cotidianos, generando un ambiente de miedo e incertidumbre que afecta su subsistencia y la movilidad local. Puede leer: Investigan supuesto caso de corrupción en la Alcaldía de Apartadó: se habrían perdido $3.500 millones en 2024 Organizaciones de transportadores y líderes comunitarios han pedido mayor presencia policial y acciones concretas para garantizar la seguridad en las rutas afectadas. Por su parte, la Policía Metropolitana informó que continúa con las labores investigativas para desarticular la red y dar con todos los responsables materiales e intelectuales de las extorsiones y homicidios.

¿Quiénes son “Los Satanás” en Bogotá?

Los Satanás son una estructura criminal señalada de extorsionar y atentar contra transportadores informales en el norte de Bogotá. Están vinculados a José Manuel Vera, alias Satanás, capturado en 2023, y a su supuesto segundo al mando, alias Moisés, detenido en 2025.

¿Qué debo hacer si soy víctima de extorsión en Colombia?

Si eres víctima de extorsión en Colombia, denuncia de inmediato a la línea gratuita 165 del Gaula de la Policía.

¿Cuáles son los lugares o localidades más peligrosas de Bogotá?

Las localidades más peligrosas de Bogotá, según reportes de seguridad, son Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa y Suba, donde se concentran la mayoría de homicidios, robos y extorsiones. También presentan alta conflictividad Usaquén y Los Mártires por presencia de bandas dedicadas al microtráfico y al hurto. Lea más: Una menor de edad fue quien abandonó a recién nacida en un contenedor de basura en Bogotá; más detalles del caso