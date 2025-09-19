x

Transportadores informales en Bogotá denuncian amenazas de muerte de alias Satanás pese a que está en la cárcel; ¿qué dice la Policía?

En varios panfletos, firmados por el líder de la organización criminal con el mismo nombre, asegura que quien no pague una cuota de $1.000.000 al mes será asesinado.

  Alias Satanás fue capturado en 2023. Foto: Policía.
    Alias Satanás fue capturado en 2023. Foto: Policía.
  Así son los panfletos circulando. Foto: Redes sociales.
    Así son los panfletos circulando. Foto: Redes sociales.
El Colombiano
El Colombiano
hace 10 horas
bookmark

“La felicidad y la tranquilidad no tienen precio”, así termina el panfleto amenazador. A pesar de la captura de José Manuel Vera, alias Satanás, en noviembre de 2023, y del posterior arresto de su supuesto segundo al mando, alias Moisés, en marzo de 2025, una ola de intimidaciones, atentados y exigencias económicas mantiene en vilo a los transportadores informales del norte de Bogotá.

Fuentes policiales y denuncias de conductores atribuyen a la estructura criminal conocida como “Los Satanás” la campaña de violencia que, en las últimas semanas, dejó a un conductor asesinado y a otro gravemente herido.

Los hechos se han concentrado en localidades como Toberín y Cantalejo (Suba), donde conductores de camionetas tipo chana reportaron ataques con arma de fuego, panfletos amenazantes dejados sobre motocicletas y exigencias de pago que, según las denuncias recogidas por Blu Radio, alcanzarían hasta $1.000.000 mensuales por vehículo —una suma que los trabajadores informales aseguran no pueden asumir—.

Le puede interesar: En video | Denuncian agresión xenofóbica a la salida del Festival Cordillera: “eres una piojosa (...) invades nuestro país”

Una de las comunicaciones que circulan en la zona advierte de manera explícita a los conductores:

“Les hicimos un llamado y no se comunicaron, este es el segundo aviso; si no llaman a cuadrar con nosotros vamos a empezar a matarlos. El tercer llamado será dejando un muerto. La felicidad y la tranquilidad no tiene precio. Atentamente: ‘Satanás’, ‘Moisés’.”

Así son los panfletos circulando. Foto: Redes sociales.
Así son los panfletos circulando. Foto: Redes sociales.

Fuentes de la Policía consultadas por el medio citado aseguran que una de las hipótesis de las autoridades es que la estructura seguiría operando a través de redes de colaboradores o que las extorsiones obedecen a remanentes del grupo que continuaron su accionar pese a las detenciones.

La investigación por los homicidios y los atentados está en curso. El caso más grave ocurrió en Cantalejo, donde un transportador que se negó a pagar fue asesinado por sicarios; otro conductor recibió disparos en las piernas y permanece recuperándose.

Los transportadores denuncian que los panfletos y las amenazas se han vuelto cotidianos, generando un ambiente de miedo e incertidumbre que afecta su subsistencia y la movilidad local.

Puede leer: Investigan supuesto caso de corrupción en la Alcaldía de Apartadó: se habrían perdido $3.500 millones en 2024

Organizaciones de transportadores y líderes comunitarios han pedido mayor presencia policial y acciones concretas para garantizar la seguridad en las rutas afectadas.

Por su parte, la Policía Metropolitana informó que continúa con las labores investigativas para desarticular la red y dar con todos los responsables materiales e intelectuales de las extorsiones y homicidios.

¿Quiénes son “Los Satanás” en Bogotá?

Los Satanás son una estructura criminal señalada de extorsionar y atentar contra transportadores informales en el norte de Bogotá. Están vinculados a José Manuel Vera, alias Satanás, capturado en 2023, y a su supuesto segundo al mando, alias Moisés, detenido en 2025.

¿Qué debo hacer si soy víctima de extorsión en Colombia?

Si eres víctima de extorsión en Colombia, denuncia de inmediato a la línea gratuita 165 del Gaula de la Policía.

¿Cuáles son los lugares o localidades más peligrosas de Bogotá?

Las localidades más peligrosas de Bogotá, según reportes de seguridad, son Ciudad Bolívar, Kennedy, Bosa y Suba, donde se concentran la mayoría de homicidios, robos y extorsiones. También presentan alta conflictividad Usaquén y Los Mártires por presencia de bandas dedicadas al microtráfico y al hurto.

Lea más: Una menor de edad fue quien abandonó a recién nacida en un contenedor de basura en Bogotá; más detalles del caso

¿Quién es alias Satanás en Bogotá?
Es José Manuel Vera, capturado en 2023, señalado de liderar la banda “Los Satanás”, que extorsiona y atenta contra transportadores informales en el norte de la capital.
¿Cómo siguen operando las extorsiones si está en la cárcel?
La Policía investiga si alias Satanás dirige amenazas desde prisión mediante colaboradores o si la estructura continúa activa con remanentes.

Utilidad para la vida