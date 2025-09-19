Transportadores informales en Bogotá denuncian amenazas de muerte de alias Satanás pese a que está en la cárcel; ¿qué dice la Policía?

“La felicidad y la tranquilidad no tienen precio”, así termina el panfleto amenazador. A pesar de la captura de José Manuel Vera, alias Satanás, en noviembre de 2023, y del posterior arresto de su supuesto segundo al mando, alias Moisés, en marzo de 2025, una ola de intimidaciones, atentados y exigencias económicas mantiene en vilo a los transportadores informales del norte de Bogotá.
Fuentes policiales y denuncias de conductores atribuyen a la estructura criminal conocida como “Los Satanás” la campaña de violencia que, en las últimas semanas, dejó a un conductor asesinado y a otro gravemente herido.