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Al menos 11 alcaldes de capitales han sido amenazados de muerte, ¿se reforzará su seguridad?

Los alcaldes de Medellín, Barranquilla y Bogotá, entre otros, han recibido amenazas de atentado en su contra. La más reciente fue contra el mandatario Alejandro Char, quien hizo un llamado al Gobierno para que refuerce su seguridad.

  • Los alcaldes Alejandro Char (Barranquilla), Federico Gutiérrez (Medellín) y Carlos Fernando Galán (Bogotá) han sido amenazados de muerte. Foto: Colprensa
    Los alcaldes Alejandro Char (Barranquilla), Federico Gutiérrez (Medellín) y Carlos Fernando Galán (Bogotá) han sido amenazados de muerte. Foto: Colprensa
Colprensa
hace 2 horas
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Son al menos 11 los alcaldes de ciudades capitales que tienen serias amenazas contra sus vidas, según reveló un informe sobre la situación de seguridad elaborado por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), en el que se detallan los tipos de amenazas, intimidaciones y riesgos contra alcaldes y funcionarios de estas ciudades.

El documento recoge un análisis de la situación entre enero de 2024 y el 21 de abril de 2026, en el que se identifican al menos 11 alcaldes de ciudades capitales con registros públicos de amenazas, alertas de atentado o riesgos contra su vida, así como ocho casos adicionales que involucran a funcionarios y equipos institucionales.

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De acuerdo con Andrés Santamaría, director ejecutivo de Asocapitales, “no se trata de hechos aislados, sino de un fenómeno con características recurrentes que afecta la gobernabilidad y la capacidad del Estado para ejercer autoridad en los territorios”.

En concreto, se identifican amenazas directas contra los mandatarios de Cúcuta, Cartagena y Florencia, mientras que también se han detectado presuntos aviones de atentado contra los alcaldes de Medellín, Barranquilla y Cali.

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Según Asocapitales, también existen alertas de riesgo y situaciones controvertidas, como el caso del alcalde de Bogotá. La agremiación precisa que los hechos no se concentran en una sola zona, sino que se presentan en capitales del Caribe, la región Andina, el Pacífico, la Amazonía y zonas de frontera.

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín. FOTO: Colprensa
Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín. FOTO: Colprensa

Asimismo, Asocapitales enciende las alarmas por la situación de secretarios de despacho, agentes operativos, comisarías de familia y equipos técnicos, lo que amplía el impacto institucional del fenómeno.

“Uno de los hallazgos más relevantes del informe es que las amenazas suelen aparecer cuando las alcaldías adoptan decisiones que afectan intereses ilegales, como operativos contra estructuras criminales, control del espacio público, regulación de la movilidad y acciones contra economías ilegales como la extorsión o el microtráfico”, señala el reporte.

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Igualmente, los alcaldes consideran que la intimidación se está utilizando como un mecanismo de presión para condicionar decisiones públicas y limitar la acción del Estado en las ciudades. A la vez, se identifican patrones preocupantes, como la extensión de amenazas a las familias de los mandatarios y la presión directa sobre funcionarios que ejercen autoridad en terreno.

El informe advierte que las consecuencias van más allá de la seguridad personal. La amenaza contra un alcalde de una ciudad capital constituye una afectación directa al mandato democrático, porque busca condicionar la voluntad popular expresada en las urnas.

“Cuando se amenaza a un alcalde o a un funcionario, no solo se intenta intimidar a una persona; se busca debilitar la autoridad del Estado en el territorio. Por eso, proteger a los gobiernos locales es proteger la democracia”, sostuvo Santamaría.

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También se hizo un llamado al Gobierno nacional para avanzar en medidas concretas: “Se requiere fortalecer los esquemas de protección, mejorar las capacidades de inteligencia y garantizar que las amenazas contra autoridades locales sean investigadas con prioridad y no queden en la impunidad”.

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá. FOTO: Colprensa
Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá. FOTO: Colprensa

Asocapitales plantea como alternativa el fortalecimiento de la Unidad Nacional de Protección y de la Dirección de Protección de la Policía Nacional, la priorización de las investigaciones por parte de la Fiscalía y la implementación de un sistema centralizado de seguimiento de riesgos contra autoridades territoriales.

Para el director de Asocapitales, “los casos recientes en ciudades como Barranquilla, Cali y Florencia muestran que la intimidación sigue dirigida tanto a alcaldes como a funcionarios de alto nivel y equipos operativos. El mensaje es claro: la seguridad de quienes gobiernan las ciudades no es un asunto individual, sino un elemento central para garantizar la democracia y la capacidad del Estado de actuar en el territorio”.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuántos alcaldes están amenazados en Colombia?
Al menos 11 alcaldes de ciudades capitales tienen amenazas o alertas de atentados.
¿Qué ciudades están afectadas?
Entre ellas están Medellín, Cali, Barranquilla, Bogotá, Cúcuta y Cartagena.
¿Por qué amenazan a los alcaldes?
Principalmente por decisiones contra economías ilegales y grupos criminales.

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