Al menos 11 alcaldes de capitales han sido amenazados de muerte, ¿se reforzará su seguridad?

Son al menos 11 los alcaldes de ciudades capitales que tienen serias amenazas contra sus vidas, según reveló un informe sobre la situación de seguridad elaborado por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), en el que se detallan los tipos de amenazas, intimidaciones y riesgos contra alcaldes y funcionarios de estas ciudades.

El documento recoge un análisis de la situación entre enero de 2024 y el 21 de abril de 2026, en el que se identifican al menos 11 alcaldes de ciudades capitales con registros públicos de amenazas, alertas de atentado o riesgos contra su vida, así como ocho casos adicionales que involucran a funcionarios y equipos institucionales.

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De acuerdo con Andrés Santamaría, director ejecutivo de Asocapitales, “no se trata de hechos aislados, sino de un fenómeno con características recurrentes que afecta la gobernabilidad y la capacidad del Estado para ejercer autoridad en los territorios”.

En concreto, se identifican amenazas directas contra los mandatarios de Cúcuta, Cartagena y Florencia, mientras que también se han detectado presuntos aviones de atentado contra los alcaldes de Medellín, Barranquilla y Cali.

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Según Asocapitales, también existen alertas de riesgo y situaciones controvertidas, como el caso del alcalde de Bogotá. La agremiación precisa que los hechos no se concentran en una sola zona, sino que se presentan en capitales del Caribe, la región Andina, el Pacífico, la Amazonía y zonas de frontera.