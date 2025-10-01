“Vamos a ver qué tan gallito de pelea es”: así fue la amenaza de Eduardo Montealegre a Armando Benedetti en chat de ministros

Un clima tenso se estaría viviendo dentro del gabinete presidencial en el que destaca diferencias entre dos de las figuras más importantes para Gustavo Petro. Un chat revelaría las diferencias entre Eduardo Montealagre y Armando Benedetti.

En esta conversación conocida inicialmente por Caracol Radio, Montealegre, ministro de Justicia, le habla en un tono desafiante a Benedetti, ministro del Interior, y le lanza algunos insultos.

Uno de los primeros señalamientos al líder de la cartera del Interior fue sobre las negociaciones con los grupos ilegales. “Es un tibio con la paz total. Sólo le interesan titulares de prensa y desprestigiar a los compañeros de gabinete” le escribió Eduardo Montealagre a Benedetti. “Ahora, posa de macho alfa del Gobierno. Ya ha causado muchos daños. No sea fantoche”, agregó.

Sin embargo, los insultos al exembajador y excongresista no pararon ahí, pues Montealegre cuestionó su gestión al frente de MinInterior. “Váyase ya! No más. Este ministerio le quedó grande, sea serio”, subrayó en el chat.

El cruce de palabras fue más tenso cuando el ministro de Justicia amenazó a Benedetti por sus investigaciones en una de las altas cortes del país. “Vamos a ver, que tan gallito de pelea es Benedetti, cuando la Corte Suprema de Justicia lo meta muy pronto a la cárcel por corrupto”, le advirtió Montealegre.