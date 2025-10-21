Tribunal Superior de Bogotá absolvió al expresidente Álvaro Uribe por todos los cargos en su contra

El expresidente Álvaro Uribe Vélez fue absuelto en segunda instancia por los cargos de fraude procesal y soborno en actuación penal, por los cuales había sido condenado en primera instancia a 12 años de detención domiciliaria.
La decisión fue tomada este martes por el Tribunal Superior de Bogotá, en segunda instancia, tras revocar el fallo proferido por el Juzgado 44 Penal de Conocimiento de esa misma ciudad.
En su proclama, el Tribunal desvirtuó las evidencias de la Fiscalía y la interpretación que les dio en su momento la jueza de primera instancia. De igual manera, descalificó los testimonios de los testigos del ente acusador, incluyendo el del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve.
La decisión no fue unánime, dado que una magistrada, de los tres que analizaron la apelación, realizó un salvamento de voto.
A continuación, el minuto a minuto de los momentos más destacados de la audiencia judicial:
2.00 p.m.
Finaliza la audiencia en el Tribunal Superior de Bogotá.
En declaraciones públicas y por redes sociales, los representantes de las víctimas anunciaron que interpondrán un recurso de casación en contra de la decisión del Tribunal, el cual será resuelto en instancia definitiva por la Corte Suprema de Justicia.
1:50 p.m.
En su exposición del voto de salvamento, la magistrada Oviedo recalcó que el abogado Diego Cadena desplegó un plan ilegal de sobornos, bajo la fachada de que “solo buscaban que los implicados dijeran la verdad”.
1:40 p.m.
La magistrada que se opuso al fallo de segunda instancia, señaló que estaba probada la participación de Uribe en los delitos en calidad de determinador.
Entre las evidencias que recordó, está el testimonio del primo del expresidente, Mario Uribe, quien presentó en persona al abogado Diego Cadena con el político antioqueño, en su finca de Rionegro (Antioquia), para que le expusiera “una información que le puede ser útil para sus procesos”.
Esto probaría, a su parecer, que Cadena actuaba en nombre de Uribe, haciendo actividades de verificación de fuentes de información.
Sobre este punto, Álvaro Uribe siempre sostuvo que el abogado nunca le dijo que pagaría dádivas para lograr ese objetivo.
1:30: p.m.
En cuanto al delito de fraude procesal, para Oviedo es claro que el abogado Diego Cadena viajó a una cárcel de Estados Unidos, en la que estaba el narcotraficante Juan Carlos “el Tuso” Sierra, para convencerlo de que realizara una declaración contra el congresista Iván Cepeda, afirmando que este le ofreció dádivas para salpicar a Álvaro Uribe con supuestos nexos con el paramilitarismo.
Lo mismo estimó la jurista frente al propósito de las visitas de Cadena a la cárcel de Cómbita, donde conversó con otros exparamilitares. Para la magistrada, eso fue un intento evidente de querer engañar a la justicia, configurando un fraude procesal.
1:20: p.m.
Para la magistrada Oviedo, el conjunto de las pruebas recolectadas por la Fiscalía sí demostraban la culpabilidad de Uribe en los diferentes hechos de soborno en actuación procesal, por lo que se aparta de la decisión de la sala mayoritaria en cuanto a la absolución por este delito.
1:00 p.m.
La magistrada Oviedo argumentó que la conducta del abogado Diego Cadena, en relación con la solicitud de retractación al testigo Juan Guillermo Monsalve, es evidencia suficiente para demostrar una intención de soborno en favor de un tercero, en ese caso Álvaro Uribe.
Y citó la carta de retractación firmada por Monsalve, en la cual al final puso una posdata, señalando que estaba actuando presionado por el abogado del expresidente.
Recalcó que el testimonio de Monsalve se mantuvo coherente e invariable desde 2011, y que las pruebas de descargo de la defensa de Uribe no lograron desvirtuar sus dichos.
“Las interceptaciones demostraron que el plan era conocido por Álvaro Uribe y que Álvaro Hernán Prada actuó como su delegado”, durante las reuniones con Monsalve en la cárcel de Neiva, aseveró la togada.
“Se buscó una retractación específica mediante ofrecimientos”, agregó.
12:30 p.m.
Para la magistrada que se opuso a la decisión mayoritaria, no debió excluirse del debate probatorio la prueba obtenida de las interceptaciones telefónicas, en razón al hecho de que no fue obtenida de manera ilegal.
Según ella, la validez de esas evidencias ya habían sido ratificadas por la Corte Suprema de Justicia, en el momento en el que esa autoridad superior tuvo participación en el proceso. En ese entonces, Uribe era todavía congresista y tenía el fuero constitucional que autorizaba a intervenir a ese alto tribunal.
Oviedo recordó que la Corte Suprema es la autoridad judicial jerárquica, por lo que su decisión no puede desconocerse en el fallo de segunda instancia del Tribunal Superior de Bogotá, “no encuentro razón válida para prescindir de sus elementos de convicción”, situación que atenta en contra del modelo de justicia del país.
“Para la suscrita, no tiene justificación la exclusión de las interceptaciones telefónicas que ya había validado la Corte Suprema en 2018”, recalcó.