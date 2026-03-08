x

Antes de abrir las urnas, la policía incautó $3.626 millones de posible compra y venta de votos

Hasta pocos minutos antes del inicio de las elecciones legislativas 2026, las autoridades han registrado 56 capturas relacionadas con este delito, de las cuales 24 personas están libres.

    Por medio de un reporte más reciente de las autoridades, la policía confirmó la incautación de $3.626 millones que estarían relacionados con una presunta compra y venta de votos. FOTO: El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

La Policía Nacional informó en la mañana de este domingo 8 de marzo que han incautado un total de $3.626 millones que estarían relacionados con una presunta compra y venta de votos en el marco de las elecciones legislativas previstas para este domingo.

Le puede interesar: Video: Registraduría reporta destrucción de urnas y cubículos en Bolívar; ¿qué paso?

El anuncio de las autoridades fue realizado minutos antes del inicio de las elecciones legislativas y consulta popular de este domingo, como parte del balance de las acciones adelantadas para prevenir delitos electorales en distintas regiones del país.

De acuerdo con el funcionario, durante los operativos también se han efectuado 41 capturas vinculadas a posibles irregularidades en el proceso electoral. Entre las detenciones, 24 personas están en libertad y dos ya recibieron medida de aseguramiento en el centro carcelario.

Por otro lado, los demás implicados, es decir, otras 30 personas, continúan siendo investigados por las autoridades judiciales, de acuerdo con el reporte.

Las incautaciones de dinero se registraron en varias ciudades del país, donde las autoridades detectaron movimientos sospechosos de grandes sumas en efectivo. En Bogotá, por ejemplo, se decomisaron $632 millones, caso en el que una persona permanece a la espera de la decisión judicial sobre su situación.

Otro de los hallazgos importantes se produjo en Montería, donde fueron encontrados $434 millones dentro de un vehículo particular. Por este hecho, dos personas están siendo investigadas por su posible relación con delitos que afectarían la transparencia del proceso electoral.

En Sucre se localizaron $275 millones en una camioneta, lo que derivó en la presentación de una persona ante un juez en audiencia judicial. Mientras tanto, en Puerto Triunfo las autoridades encontraron $243 millones en otro vehículo, caso en el que tres personas inicialmente retenidas fueron posteriormente liberadas.

Finalmente, también se registraron decomisos en La Pintada, donde se encontraron $212 millones en una motocicleta particular y se realizaron dos capturas. A estos hechos se suma otro operativo en Apartadó, en la subregión de Urabá, donde fueron incautados $150 millones.

Las votaciones legislativas 2026 en Medellín, Antioquia. FOTO: Camilo Suárez
Las votaciones legislativas 2026 en Medellín, Antioquia. FOTO: Camilo Suárez

Las votaciones, donde los colombianos elegirán el Congreso de la República y tres candidatos presidenciales que irán a primera vuelta provenientes de la Gran Consulta por Colombia, la Consulta de las Soluciones y la del Frente por la Vida, ya comenzaron.

También le puede interesar: El secretario de la Cámara, Jaime Luis Lacouture, rompe el silencio tras el escándalo de los $145 millones en efectivo que cargaba su escolta.

