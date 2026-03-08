Autoridades instalaron Puesto de Mando Unificado Cibernético para vigilar y blindar las elecciones

De la mano de los ministros de las TIC, Carina Murcia, y del Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, junto a los altos mandos de las Fuerzas Militares y de Policía, instalaron desde este sábado el primer Puesto de Mando Unificado (PMU) Cibernético para las elecciones del 8 de marzo.

Le puede interesar: Elecciones 2026: Cancillería modifica la dirección de 58 puestos de votación en 16 países

Según explicaron durante el lanzamiento, este puesto de Mando Unificado Cibernético para las Elecciones será una instancia de articulación interinstitucional que operará de manera permanente para proteger la infraestructura digital del proceso electoral.

“Buscamos proteger el ciberespacio, con 4.988 sitios monitoreados y 105 equipos técnicos desplegados a nivel nacional y territorial. En las últimas dos semanas, 29 entidades han sufrido incidentes cibernéticos, por lo que hacemos un llamado a las instituciones y a la ciudadanía a fortalecer la cultura de la ciberseguridad, especialmente en esta jornada electoral”, explicó la ministra TIC, Carina Murcia.