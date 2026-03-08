En video | Colombia sale a votar: Siga el cubrimiento de las elecciones desde Medellín y Antioquia

Más de 41,2 millones de colombianos están habilitados para votar, de los cuales 40 millones podrán hacerlo dentro del país en 123.314 mesas de votación distribuidas en 13.493 puestos, entre zonas urbanas y rurales. A esto se suma la participación de 1.250.846 ciudadanos en el exterior, quienes pudieron sufragar entre el 2 y el 8 de marzo. Por esa razón, en los primeros boletines de resultados del domingo suelen aparecer primero los votos del exterior, ya que su conteo se realiza de manera anticipada cada día.

Durante esta transmisión en vivo estaremos siguiendo minuto a minuto el desarrollo de la jornada electoral, con actualizaciones sobre participación, incidencias reportadas en los puestos de votación y, al cierre de las urnas, los primeros resultados del preconteo.

En estas elecciones los ciudadanos elegirán 103 senadores y 183 representantes a la Cámara, entre 1.124 candidatos al Senado y 2.107 aspirantes a la Cámara. Paralelamente, quienes así lo deseen podrán participar en una de las tres consultas interpartidistas presidenciales, en las que diferentes coaliciones políticas definirán sus candidatos para la carrera hacia la Casa de Nariño.

La jornada de votación en Colombia se desarrolla entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde. Después de esa hora se cierran las urnas y solo podrán votar quienes ya estén en la fila. A partir de ese momento comenzará el conteo de votos en cada mesa, cuyos resultados preliminares se irán consolidando en los boletines oficiales.

Si planea votar, recuerde que solo es válido presentar la cédula de ciudadanía original, ya sea la amarilla con hologramas o la cédula digital verificable. Durante el proceso recibirá dos tarjetones —uno para Senado y otro para Cámara— y podrá solicitar, si lo desea, el tarjetón de la consulta presidencial correspondiente.