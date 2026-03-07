¿Portería virtual? Alza del mínimo puso a asambleas de copropietarios a debatir automatización de vigilancia

En las asambleas de copropietarios que se celebran por estos días en el país ha tomado fuerza el debate sobre la automatización. El detonante principal es el incremento del salario mínimo para 2026, que fijó la remuneración básica en $2 millones incluyendo el auxilio de transporte.
Esta cifra, que representa un hito social, puso a los edificios y conjuntos residenciales en el debate de sostener la vigilancia humana tradicional o dar el salto definitivo hacia sistemas automáticos.
Puede leer: Gobierno asegura que cuotas de administración en edificios no suben automáticamente con salario mínimo
La polémica se instaló, especialmente porque algunos propietarios buscan mitigar el impacto en sus cuotas de administración, mientras el sector de la seguridad privada advierte sobre los riesgos de desprotección y la inminente pérdida de empleos formales en un renglón que sostiene a miles de familias colombianas.
Hoy, el rubro de vigilancia y seguridad –sumado al de mantenimiento– representa entre el 70% y el 80% del presupuesto total de un edificio. Con el salario mínimo que rige y los cambios que trajo la reforma laboral, el costo de un puesto de vigilancia de 24 horas, que requiere tres turnos para cubrir el ciclo completo, pasó de promediar los $14,9 millones mensuales a cerca de $19,6 millones, según estableció este medio con representantes de propiedad horizontal y empresas de seguridad.
Este incremento superior al 30% es lo que ha llevado a muchos consejos de administración a poner sobre la mesa el reemplazo de celadores por sistemas de cámaras inteligentes y porterías virtuales, una transición que genera incertidumbre en un gremio que emplea a casi 350.000 personas.
Entérese: ¿Efecto del alza del salario mínimo 2026? Comercio y restaurantes ya pierden 258.000 empleos