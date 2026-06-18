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Uribe denuncia que fiscal que lo llamó a indagatoria ejerce “clara presión política”; “no recibió una sola declaración mía”

El expresidente fue citado tres días antes de las elecciones para rendir indagatoria por las masacres de El Aro, La Granja y el crimen del líder Jesús María Valle.

  • El expresidente Álvaro Uribe Vélez fue llamado a indagatoria a pocos días de la segunda vuelta presidencial. Foto: Xinhua/Andrés Moreno
    El expresidente Álvaro Uribe Vélez fue llamado a indagatoria a pocos días de la segunda vuelta presidencial. Foto: Xinhua/Andrés Moreno
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
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Tras confirmar en sus redes sociales el llamado a indagatoria por parte de la Fiscalía en relación a crímenes ocurridos hace algo más de tres décadas, el expresidente Álvaro Uribe Vélez calificó el hecho como una “clara presión política”.

El llamado, según el exmandatario, lo realizó la Fiscalía Tercera este jueves, a tan solo 3 días de que los colombianos salgan a las urnas a elegir al sucesor de Gustavo Petro. Uribe Vélez deberá declarar sobre las masacres de El Aro y La Granja ocurridas en Ituango en los años 1996 y 1997 por parte de grupos paramilitares.

Lea también: A tres días de elecciones, Fiscalía llama a indagatoria a Álvaro Uribe por masacres de El Aro y La Granja ocurridas hace 30 años

También será indagado por el homicidio del defensor de derechos humanos y abogado Jesús María Valle, quien fue asesinado el 27 de febrero de 1998 en Medellín. Este crimen fue calificado de lesa humanidad por la Corte Suprema de Justicia en el año 2018.

Sobre esta decisión, el expresidente Uribe insinuó un fin político detrás de la petición del ente acusador. “La señora Fiscal, ex integrante de la JEP, donde hasta poco trabajó la señora de Iván Cepeda, que me llama a indagatoria, no ha recibido una sola declaración mía, de una vez me lleva al proceso para condenarme”, subrayó, agregando que era una “injusticia de clara presión política”.

Respecto a esta publicación, el expresidente acusa que la fiscal a cargo del caso no ha escuchado ninguna declaración de su parte y por ende lo llama a indagatoria, un principio utilizado bajo el sistema penal anterior (Ley 600 de 2000) en donde una persona ya sería vinculada formalmente e implicaría que quien fue llamado deba ejercer su derecho a la defensa.

Sobre estas masacres ocurridas en la década del 90, las investigaciones que se hacen en contra del expresidente no se hacen por una presunta orden directa de Uribe Vélez sino por una presunta omisión de los hechos cuando ejercía como gobernador de Antioquia.

Así se ha evidenciado en sentencias del Tribunal Superior de Antioquia quienes han pedido a las altas cortes investigar si hubo una inactividad deliberada por parte de la Fuerza Pública y la Gobernación de Antioquia.

Los hechos han sido investigados durante décadas y tras su renuncia al Senado en el 2020, los expedientes de estas masacres pasaron a la Fiscalía, ya que la Corte Suprema perdió competencia para investigarlo. El 27 de noviembre de 2023, el expresidente Uribe rindió una versión libre ante el ente acusador. La diligencia se hizo por petición propia del exmandatario.

Siga leyendo: Helicóptero en masacre de Ituango se ha explicado mil veces: Uribe

Esta petición de la Fiscalía se da semanas después de que la Corte Suprema de Justicia ratificara la sentencia al hermano del exmandatario, Santiago Uribe, por vínculos con el grupo paramilitar Los 12 Apóstoles.

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