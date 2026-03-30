Así terminó enredado un caballista antioqueño con red de señalado narco colombiano capturado en Dubái

Un capo colombiano conocido con el alias de Burger King fue capturado en el aeropuerto de Dubái cuando intentaba abordar un vuelo hacia Bali, Indonesia, en un operativo internacional que refuerza el cerco contra las redes transnacionales de narcotráfico.
El detenido, de 43 años y oriundo del Valle del Cauca, es señalado de liderar sofisticadas estructuras de envío de cocaína hacia Europa.
De acuerdo con autoridades federales de Estados Unidos, fue interceptado con un tiquete aéreo a Indonesia y puesto a disposición de las autoridades locales mientras avanza su proceso de verificación.
Según la información publicada por El Tiempo, el hombre habría llegado a Dubái tras pasar por Venezuela y se movilizaba utilizando vuelos de la aerolínea Turkish Airlines.
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En su contra pesa una orden judicial en Texas (Estados Unidos), mientras que su rastro también ha sido seguido por la justicia española.
Agentes del FBI y la DEA adelantan el proceso de identificación plena del capturado, quien utilizaba un pasaporte con identidad falsa para facilitar sus desplazamientos internacionales.
Las investigaciones señalan que incluso llegó a alquilar un yate de lujo en México, valorado en 200.000 euros diarios, donde compartió con un político español y una figura musical.
En paralelo, la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) de Colombia anunció el envío de una comisión a Dubái para profundizar en las investigaciones sobre narcotraficantes colombianos asentados en esa región.
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Según fuentes, estas redes aprovechan las conexiones aéreas y marítimas, así como focos de corrupción en ciudades como Estambul, para operar con relativa impunidad.