Así terminó enredado un caballista antioqueño con red de señalado narco colombiano capturado en Dubái

Un capo colombiano conocido con el alias de Burger King fue capturado en el aeropuerto de Dubái cuando intentaba abordar un vuelo hacia Bali, Indonesia, en un operativo internacional que refuerza el cerco contra las redes transnacionales de narcotráfico. El detenido, de 43 años y oriundo del Valle del Cauca, es señalado de liderar sofisticadas estructuras de envío de cocaína hacia Europa. De acuerdo con autoridades federales de Estados Unidos, fue interceptado con un tiquete aéreo a Indonesia y puesto a disposición de las autoridades locales mientras avanza su proceso de verificación. Según la información publicada por El Tiempo, el hombre habría llegado a Dubái tras pasar por Venezuela y se movilizaba utilizando vuelos de la aerolínea Turkish Airlines. Lea también: Al interior de la DNI aclaran que Nueva Junta del Narcotráfico es más un “modelo de negocios criminales” y no lo que dice Petro En su contra pesa una orden judicial en Texas (Estados Unidos), mientras que su rastro también ha sido seguido por la justicia española. Agentes del FBI y la DEA adelantan el proceso de identificación plena del capturado, quien utilizaba un pasaporte con identidad falsa para facilitar sus desplazamientos internacionales. Las investigaciones señalan que incluso llegó a alquilar un yate de lujo en México, valorado en 200.000 euros diarios, donde compartió con un político español y una figura musical. En paralelo, la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) de Colombia anunció el envío de una comisión a Dubái para profundizar en las investigaciones sobre narcotraficantes colombianos asentados en esa región. Le puede interesar: Dubai, el lujoso edén para quienes trafican la cocaína colombiana Según fuentes, estas redes aprovechan las conexiones aéreas y marítimas, así como focos de corrupción en ciudades como Estambul, para operar con relativa impunidad.

¿Alias Burguer King en la Nueva junta del narcotráfico?

Mientras la DEA avanza en los trámites de extradición, autoridades colombianas aseguraron que no tenían conocimiento previo de la captura. Alias Burger King ha sido mencionado en versiones sobre la llamada “Nueva junta del narcotráfico”, que, según el presidente Gustavo Petro, estaría detrás de varios homicidios en el país —entre ellos el de Miguel Uribe Turbay— e incluso de un supuesto plan para atentar contra el jefe de Estado. No obstante, hace pocos días la fiscal general Luz Adriana Camargo señaló que el ente acusador no tiene evidencia que confirme la existencia de dicha estructura criminal, como ha insistido el jefe de Estado. Entérese: ¿Le lavaban plata al ELN? Pareja de empresarios capturada en Argentina tras huir de Colombia Las declaraciones del presidente se suman a movimientos de la Dirección Nacional de Inteligencia para tomar reuniones en el extranjero con personas que harían parte de esta red criminal, como lo ha denominado la DNI. La captura ha generado fuerte revuelo. Aunque la justicia española ha venido recopilando información sobre alias Burger King, en Colombia las autoridades insisten en que, bajo la identidad reportada, no existen procesos judiciales vigentes. Para la DEA y otras agencias internacionales, en cambio, el arresto representa un golpe relevante contra las redes transnacionales de narcotráfico.

Pista en el mundo de los caballos

El caso también salpica al exclusivo mundo de los caballos de paso fino colombiano. Investigaciones reveladas por El Tiempo vinculan al propietario del famoso Criadero Cayalá, ubicado en Rionegro Antioquia, con presuntos contactos dentro de estas redes narcotraficantes a la que pertenecería alias Burger King.

De acuerdo con información de ese diario, aunque lleva tan solo cuatro años de constituido, registra activos por 11. 468 millones de pesos, y varios ejemplares campeones como Culpable de Yerba Buena, Esotérica de Vuelta Grande y Natalia de la Ilusión. Agentes antimafia que seguían la pista del capo español Ignacio Torán detectaron que recibía llamadas desde un número registrado en Marruecos, vinculado al criadero colombiano Cayalá. Desde ese teléfono, un hombre identificado como “Javier” conversaba con él sobre viajes, lujos y sobre un presunto operador del narcotráfico internacional, el británico Perikles David Daremas, alias Peri.

Las conversaciones interceptadas

Chats conocidos por la Unidad Investigativa de El Tiempo revelan que ambos planeaban vacaciones en Mykonos (Grecia) e incluso coordinaron hospedaje para una boda. Esa celebración correspondía al propietario del criadero, Javier Napoleón Díaz Nuila Iraeta, un salvadoreño radicado en Colombia, evento que ya estaba bajo la atención de agencias antimafia. [09:36] Javier: Hermanito [09:36] Javier: Ayer estuve con peri [09:36] Javier: Nos va a mandar el bote de el para q lo usemos en Mykonos tú y yo [09:55] TORÁN: Hola si me mandó la foto [09:56] TORÁN: Es un tipazo [09:58] Javier: Si vas a Mykonos conmigo cierto? [09:59] TORÁN: Obvio [10:00] Javier: Te necesito al lado mío por si me toca correr jajajajaa Y en otro chats, Torán le envía al caballista fotos de tres relojes de alta gama que pensaba regalar en la boda.