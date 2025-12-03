x

Alerta por disputa armada en la Sierra Nevada: Defensoría advierte riesgo a las poblaciones de 21 municipios en tres departamentos

La alerta advierte riesgos crecientes para pueblos indígenas, comunidades afro y habitantes rurales en la Sierra Nevada.

  Indígena de la Sierra Nevada fotografiando un helicóptero. FOTO: COLPRENSA
El Colombiano
hace 6 horas
La Defensoría del Pueblo advirtió que 21 municipios de Magdalena, La Guajira y Cesar enfrentan un riesgo alto por la confrontación entre el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), motivo por el cual emitió la Alerta Temprana Estructural 020 de 2025 para activar la respuesta del Estado colombiano.

La nueva alerta incorpora advertencias anteriores y consolida un análisis regional para la Sierra Nevada de Santa Marta y su área de influencia. En la presentación se describió un escenario con múltiples formas de control territorial ejercidas por ambos grupos armados ilegales, que se expresan de manera diferenciada según las zonas.

En varios municipios se observa control hegemónico de las ACSN, especialmente en Ciénaga, Santa Marta y Dibulla; mientras que el EGC avanza en zonas como Puebloviejo, Algarrobo, Aracataca, así como en El Copey, Bosconia y sectores de Valledupar. En otros puntos del territorio la confrontación es abierta —como en áreas de San Juan del Cesary Fonseca—, y también existen lugares donde ambos grupos mantienen una coexistencia por conveniencia, en particular en sectores portuarios de Santa Marta.

La alerta identifica, además, corredores donde la presencia de estas estructuras es móvil, pero con potencial de convertirse en áreas estratégicas para su expansión.

El Sistema de Alertas Tempranas señala que estas dinámicas derivan en homicidios, secuestros, amenazas, exacciones y reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes. También prácticas de violencia contra jóvenes, población LGBTIQ+, migrantes venezolanos y personas estigmatizadas, así como castigos filmados y difundidos para imponer normas de control social.

En zonas rurales se han registrado confinamientos, desplazamientos forzados y artefactos explosivos improvisados en rutas transitadas por pueblos indígenas, como a los pueblos Kogui, Arhuaco, Wiwa, Kankuamo, Wayúu, Zenú, Inga, Taganga y Ette Ennaka; comunidades afrodescendientes; campesinos y pescadores; liderazgos comunales y personas defensoras de derechos humanos.

La disputa está conectada con economías ilícitas, minería ilegal, tráfico de armas y narcóticos, y con actividades legales como el turismo y la agricultura de alto valor que han sido objeto de exacciones.

Las acciones urgentes que pide la Defensoría

La Alerta Temprana Estructural 020 de 2025 plantea 38 recomendaciones agrupadas en nueve ejes para que la institucionalidad responda a la magnitud del riesgo. El llamado central apunta a que el Ministerio del Interior convoque el comité de respuesta rápida y lidere un plan articulado de intervención.

En el eje de prevención y protección, se establecen medidas para enfrentar riesgos como el reclutamiento de NNAJ, las violencias basadas en género, la trata de personas y las prácticas de estigmatización y exterminio social. En materia de política pública, otras recomendaciones buscan fortalecer la titulación y ampliación de tierras colectivas, los resguardos indígenas y la vinculación educativa o laboral de jóvenes expuestos a dinámicas de violencia.

La alerta también plantea acciones para investigación y judicialización con enfoque diferencial y étnico, avanzar en el desmantelamiento de estructuras armadas, fortalecer la coordinación interinstitucional y asegurar asistencia humanitaria a comunidades afectadas por desplazamientos y confinamientos.

Por último, se habla de la necesidad de respaldar los procesos organizativos indígenas, afrodescendientes y comunales, así como medidas de disuasión de amenazas que cumplan estándares de derechos humanos. La Defensoría subraya que la respuesta debe ser integral y sostenida, dado que se trata de un riesgo estructural que exige acción estatal más allá de episodios puntuales de violencia.

