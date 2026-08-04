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Alejandro Ordóñez será el embajador de Colombia ante la OEA en el gobierno de Abelardo de la Espriella

El exprocurador, quien ejerció ese mismo cargo entre 2018 y 2022, fue anunciado como el próximo representante del país ante la Organización de los Estados Americanos a tres días de la posesión presidencial.

  • El nombramiento se conoció tres días antes de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella. FOTO; Colprensa
    El nombramiento se conoció tres días antes de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella. FOTO; Colprensa
María Camila Salas Valencia
María Camila Salas Valencia
hace 1 hora
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A tres días de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, se conoció que el exprocurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, será designado como embajador de Colombia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Ordóñez, quien ocupó la Procuraduría General de la Nación entre 2009 y 2016, es recordado por la decisión que adoptó en 2013 de destituir e inhabilitar al entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, en medio de la controversia por la implementación del nuevo modelo de recolección de basuras en la capital.

El anuncio del nombramiento fue confirmado por Carlos Suárez Rojas, estratega de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella, a través de una publicación en X, en la que señaló: “Vuelve al ruedo el hombre que dice lo que piensa y hace lo que dice: Alejandro Ordóñez”.

Lea más: “Nos toca trabajar mucho. Vamos a ver si este viejito todavía es capaz”: Uribe tras la creación del partido de Abelardo

Ordóñez regresará a un cargo que ya desempeñó ante la OEA

Alejandro Ordóñez volverá a representar a Colombia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), cargo que ya desempeñó entre 2018 y 2022 durante el gobierno del expresidente Iván Duque.

En ese periodo encabezó la representación del país en debates regionales relacionados con la defensa de la democracia, la situación de Venezuela y asuntos de derechos humanos.

El exprocurador es abogado de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga y ha desarrollado una trayectoria en distintas entidades del Estado.

A lo largo de su carrera se ha desempeñado como concejal de Bucaramanga, magistrado del Tribunal Administrativo de Santander, presidente del Consejo de Estado, procurador general de la Nación entre 2009 y 2016 y embajador de Colombia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) entre 2018 y 2022.

Entérese: Del Banco de Talentos llegó Claudia Benavides, la ministra de Ciencia de Abelardo: el gabinete está completo

Durante su gestión como procurador general, adelantó múltiples procesos disciplinarios y tomó decisiones que tuvieron impacto en el ámbito político nacional. Entre ellas se encuentra la sanción impuesta en 2013 a Gustavo Petro, entonces alcalde de Bogotá, por la crisis derivada del modelo de basuras implementado en la ciudad.

Con esta designación, Ordóñez regresará a la misión diplomática de Colombia ante la OEA como parte del equipo del gobierno encabezado por Abelardo de la Espriella.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué cargo ocupará Alejandro Ordóñez en el gobierno de Abelardo de la Espriella?
Alejandro Ordóñez será el embajador de Colombia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), representando al país ante ese organismo internacional.
¿Alejandro Ordóñez ya había sido embajador ante la OEA?
Sí. Se desempeñó como embajador de Colombia ante la OEA entre 2018 y 2022, durante el gobierno del expresidente Iván Duque.
¿Qué funciones desempeñó Alejandro Ordóñez durante su anterior paso por la OEA?
Encabezó la representación de Colombia en debates regionales relacionados con la defensa de la democracia, la situación de Venezuela y asuntos de derechos humanos.
¿Por qué es recordado Alejandro Ordóñez como procurador general?
Entre las decisiones más conocidas de su gestión está la destitución e inhabilitación del entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, en 2013, por la crisis del modelo de recolección de basuras.

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