Alejandro Ordóñez será el embajador de Colombia ante la OEA en el gobierno de Abelardo de la Espriella

A tres días de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, se conoció que el exprocurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, será designado como embajador de Colombia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Ordóñez, quien ocupó la Procuraduría General de la Nación entre 2009 y 2016, es recordado por la decisión que adoptó en 2013 de destituir e inhabilitar al entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, en medio de la controversia por la implementación del nuevo modelo de recolección de basuras en la capital.