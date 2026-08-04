Alejandro Ordóñez será el embajador de Colombia ante la OEA en el gobierno de Abelardo de la Espriella

Ordóñez, quien ocupó la Procuraduría General de la Nación entre 2009 y 2016 , es recordado por la decisión que adoptó en 2013 de destituir e inhabilitar al entonces alcalde de Bogotá , Gustavo Petro , en medio de la controversia por la implementación del nuevo modelo de recolección de basuras en la capital.

A tres días de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, se conoció que el exprocurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez , será designado como embajador de Colombia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).

El anuncio del nombramiento fue confirmado por Carlos Suárez Rojas, estratega de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella , a través de una publicación en X , en la que señaló: “Vuelve al ruedo el hombre que dice lo que piensa y hace lo que dice: Alejandro Ordóñez” .

Alejandro Ordóñez volverá a representar a Colombia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), cargo que ya desempeñó entre 2018 y 2022 durante el gobierno del expresidente Iván Duque.

En ese periodo encabezó la representación del país en debates regionales relacionados con la defensa de la democracia, la situación de Venezuela y asuntos de derechos humanos.

El exprocurador es abogado de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga y ha desarrollado una trayectoria en distintas entidades del Estado.

A lo largo de su carrera se ha desempeñado como concejal de Bucaramanga, magistrado del Tribunal Administrativo de Santander, presidente del Consejo de Estado, procurador general de la Nación entre 2009 y 2016 y embajador de Colombia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) entre 2018 y 2022.

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Durante su gestión como procurador general, adelantó múltiples procesos disciplinarios y tomó decisiones que tuvieron impacto en el ámbito político nacional. Entre ellas se encuentra la sanción impuesta en 2013 a Gustavo Petro, entonces alcalde de Bogotá, por la crisis derivada del modelo de basuras implementado en la ciudad.

Con esta designación, Ordóñez regresará a la misión diplomática de Colombia ante la OEA como parte del equipo del gobierno encabezado por Abelardo de la Espriella.

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