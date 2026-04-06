Operativo agridulce en Bogotá: cayeron 23 de la banda “el Mesa”, pero a su jefe le suspendieron orden de captura

“Así es muy jodido luchar contra la delincuencia en el país”, declaró el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, para resaltar la paradoja que significa el haber capturado a 23 miembros de la banda “el Mesa” en la capital, mientras su verdadero jefe está libre por ser vocero de paz. La frase la pronunció este lunes el mandatario distrital, tras presentar un operativo de la Policía en el que fueron detenidos los miembros de la organización criminal originaria de Bello, Antioquia, los cuales delinquían también en la localidad de Suba y el vecino municipio de Soacha. Según las autoridades, en la capital este grupo se dedica al tráfico de narcóticos, el sicariato, la extorsión y desplazamiento forzado, entre otros delitos.

Entre los 23 detenidos hay ocho sicarios, implicados en seis asesinatos perpetrados en Bogotá, pero el más llamativo fue su coordinador, alias “Nías”, quien “sería responsable de 50 homicidios en toda Colombia”, aseveró Galán. Pese al resultado positivo, la alegría no fue completa para las autoridades. El máximo líder de “el Mesa” es Gustavo Adolfo Pérez Peña (“el Montañero”), quien desde 2023 funge como vocero de las bandas criminales del Valle de Aburrá en la mesa de diálogos sociojurídicos con el Gobierno Nacional, instalada en la cárcel de Itagüí. Está libre desde 2024, por pena cumplida, pero la Fiscalía le había solicitado una nueva orden de captura por un asesinato perpetrado dentro de la cárcel de Cómbita (Boyacá) en 2021.