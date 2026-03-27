Al interior de la DNI aclaran que Nueva Junta del Narcotráfico es más un “modelo de negocios criminales” y no lo que dice Petro

El presidente Gustavo Petro no cuenta, por el momento, con evidencia judicial que respalde la atribución de hechos violentos a la supuesta Nueva Junta del Narcotráfico.
La fiscal general, Luz Adriana Camargo, desmintió la existencia de esa estructura, señalando que no hay pruebas que la respalden, a pesar de los intentos del ente acusador por comprobarla mediante distintos métodos investigativos.
“No hay ninguna evidencia, y nosotros hemos tratado de identificar, de acuerdo con los métodos investigativos que aplicamos, la existencia de una junta directiva del narcotráfico y no tenemos ninguna evidencia de que ella exista”, afirmó en entrevista con Blu Radio.
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Esta postura contradice el discurso que Petro ha sostenido desde su llegada a la Casa de Nariño. En diversos escenarios, el jefe de Estado ha señalado que dicha estructura estaría detrás de gran parte de los envíos internacionales de cocaína y que ejercería control sobre grupos como el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las Farc.
Incluso, el presidente ha sugerido que esta supuesta organización estaría vinculada a casos de sicariato de alto perfil, como el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay a través de la Segunda Marquetalia.