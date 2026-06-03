Agresiones contra la prensa en cobertura electoral se dispararon 227% frente a 2022, según la FLIP

Sin libertad de prensa no existe la democracia. Cuando una pluma se acalla, se esconde o deja de publicar, el precio no lo pagan los periodistas; el daño se le hace a toda la población. Por más que se ha intentado cubrir estas elecciones de forma idónea, un informe de la Fundación para la Libertad de Prensa muestra todo lo contrario. En comparación con 2022, las agresiones contra la prensa durante el cubrimiento electoral aumentaron un 227 %.
Las alarmas se encendieron tras el balance de orden público y garantías para el ejercicio del periodismo durante la primera vuelta presidencial de este pasado domingo. De acuerdo con el reporte de la organización, durante la jornada se registraron ocho agresiones contra periodistas que cubrían las votaciones, la mayoría de ellas correspondientes a obstrucciones directas a su labor.
Con estos nuevos casos, la cifra de agresiones relacionadas con el cubrimiento de la campaña, candidatos o asuntos políticos asciende a 59 episodios violentos o restrictivos entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2026.