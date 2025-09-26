Les prometieron salario y les resultaron con bonos de ropa de segunda: adolescentes desertaron del ELN en Catatumbo

El maltrato sufrido en las filas del grupo terrorista ELN fue la principal razón para que dos adolescentes escaparan y se entregaran al Ejército Nacional.

El hecho fue reportado en la mañana de este viernes por la Institución castrense, indicando que las víctimas son dos muchachos de 16 y 17 años de edad, que integraban el frente Camilo Torres de la organización guerrillera, que delinque en el departamento del Cesar.

Los jóvenes le salieron al paso a las tropas del Batallón de Artillería de Campaña N°6 de la Quinta Brigada, manifestándoles que querían desertar del ELN.

De acuerdo con sus relatos posteriores, fueron reclutados cuando tenían 13 y 14 años, en el sur de Cesar.

Fuentes militares le contaron a EL COLOMBIANO que a estos menores de edad les prometieron un salario mensual, pero al entrar al ELN solo les dieron unos bonos para reclamar ropa de segunda, artículos de aseo personal y una alimentación básica.

“Sufrieron maltrato físico y verbal. Si peleaban entre ellos o desobedecían una orden, les daban fuetazos en la espalda y los obligaban a hacer trabajos forzados, como sembrar yuca”, relató una de las fuentes.

Añadió que los terroristas les decían a los niños que si se entregaban algún día al Ejército, “las tropas los iban a matar”.

Tras pasar varias pruebas y aprendizajes insurgentes, este año fueron desplegados en la región del Catatumbo (Norte de Santander), en límites de Colombia con Venezuela.