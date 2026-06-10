Abelardo de la Espriella no acatará fallo del Tribunal: estos son los detalles de su defensa

La campaña presidencial de Abelardo de la Espriella anunció que emprenderá una férrea defensa jurídica luego de la decisión adoptada por un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, que ordenó restringir el uso de símbolos patrios y algunas expresiones asociadas a su movimiento político mientras se resuelve una acción de tutela presentada por un ciudadano.
La controversia surgió después de que el Tribunal acogiera una solicitud de medidas provisionales dentro de una tutela en la que se argumenta que el uso de elementos como la bandera, el escudo y otros símbolos nacionales por parte del candidato podría vulnerar derechos fundamentales. Como consecuencia, el despacho judicial ordenó limitar la utilización de estos elementos en actividades y piezas publicitarias de la campaña.
La decisión también incluyó la petición de que tanto el candidato como su organización política se abstengan de utilizar las expresiones “Firmes por la Patria” y “Defensores de la Patria”, esta última correspondiente al nombre del movimiento que respalda la aspiración presidencial de De la Espriella.