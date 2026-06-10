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Abelardo de la Espriella no acatará fallo del Tribunal: estos son los detalles de su defensa

La campaña del candidato presidencial respondió con tutelas y anunció denuncias contra el magistrado que ordenó restringir el uso de símbolos patrios y de los lemas asociados a su movimiento político.

  • El equipo jurídico de Abelardo de la Espriella busca revertir la decisión del Tribunal de Bogotá que limita el uso de símbolos nacionales y expresiones de su campaña presidencial. FOTO: COLPRENSA.
    El equipo jurídico de Abelardo de la Espriella busca revertir la decisión del Tribunal de Bogotá que limita el uso de símbolos nacionales y expresiones de su campaña presidencial. FOTO: COLPRENSA.
El Colombiano
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hace 3 horas
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La campaña presidencial de Abelardo de la Espriella anunció que emprenderá una férrea defensa jurídica luego de la decisión adoptada por un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, que ordenó restringir el uso de símbolos patrios y algunas expresiones asociadas a su movimiento político mientras se resuelve una acción de tutela presentada por un ciudadano.

La controversia surgió después de que el Tribunal acogiera una solicitud de medidas provisionales dentro de una tutela en la que se argumenta que el uso de elementos como la bandera, el escudo y otros símbolos nacionales por parte del candidato podría vulnerar derechos fundamentales. Como consecuencia, el despacho judicial ordenó limitar la utilización de estos elementos en actividades y piezas publicitarias de la campaña.

La decisión también incluyó la petición de que tanto el candidato como su organización política se abstengan de utilizar las expresiones “Firmes por la Patria” y “Defensores de la Patria”, esta última correspondiente al nombre del movimiento que respalda la aspiración presidencial de De la Espriella.

El pronunciamiento judicial provocó reacciones inmediatas en distintos sectores políticos y jurídicos, debido a las implicaciones que podría tener sobre la libertad de expresión y la actividad proselitista en medio de la recta final de la campaña electoral.

Desde el entorno del candidato dejaron claro que no están dispuestos a acatar la determinación sin antes agotar todos los mecanismos legales disponibles. De hecho, el movimiento Defensores de la Patria anunció que buscará revertir la decisión ante las instancias correspondientes y que promoverá acciones para que se investigue la actuación del magistrado que emitió la medida.

Lea más: De la Espriella colma la Plaza de la Aduana en Cartagena y lanza desafiante respuesta a sentencia judicial

Como parte de esa estrategia, se conoció que el abogado Germán Calderón España, integrante del equipo jurídico de la campaña, presentó una tutela contra la decisión judicial. Según explicó, la acción busca proteger derechos fundamentales que, a su juicio, habrían sido vulnerados con la medida adoptada por el Tribunal.

Entre los derechos presuntamente afectados, el jurista mencionó el debido proceso, la participación política, la igualdad, el libre desarrollo de la personalidad y la libertad de expresión. La defensa considera que la decisión constituye una restricción desproporcionada que impacta directamente el ejercicio de la actividad política del candidato y de quienes respaldan su movimiento.

Calderón España aseguró además que impulsará nuevas actuaciones judiciales contra el magistrado responsable de la decisión. En declaraciones públicas, calificó el fallo como un “adefesio jurídico” y confirmó que, además de la tutela, promoverá denuncias de carácter penal y disciplinario para que se evalúe la legalidad de la actuación del funcionario judicial.

El objetivo principal de estas acciones es lograr que la medida sea revocada y que se restablezca la posibilidad de utilizar tanto el nombre del movimiento político como los elementos comunicativos que han acompañado la campaña presidencial.

Conozca: ¿Por qué De la Espriella no puede decir “firmes por la Patria”? Otros políticos han utilizado lemas parecidos

Mientras se desarrolla la batalla en los estrados judiciales, Abelardo de la Espriella también se pronunció públicamente sobre el tema. El candidato rechazó las restricciones impuestas por el Tribunal y pidió a sus simpatizantes mantener visibles los mensajes y símbolos que identifican a su movimiento.

A través de sus redes sociales, invitó a los ciudadanos que respaldan su candidatura a compartir contenidos relacionados con la campaña, incluyendo imágenes de los símbolos nacionales, publicaciones en plataformas digitales y mensajes de apoyo.

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Hoy necesito de ustedes. Que cada celular, cada estado de WhatsApp, cada video y cada camiseta de Colombia se conviertan en un mensaje de libertad”, expresó el aspirante presidencial al convocar a sus seguidores a continuar difundiendo la identidad visual y los mensajes de su movimiento.

Asimismo, sostuvo que la controversia trasciende el caso particular de su campaña y la presentó como una discusión relacionada con la libertad de expresión y la participación democrática. Según afirmó, mientras su equipo libra la disputa jurídica, espera que sus simpatizantes contribuyan a fortalecer la presencia del movimiento en todo el país.

La decisión definitiva sobre las medidas adoptadas por el Tribunal aún está pendiente y será la justicia la que determine si las restricciones continúan vigentes o si, por el contrario, son revocadas tras los recursos interpuestos por la defensa del candidato presidencial.

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